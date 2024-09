https://noticiaslatam.lat/20240923/una-deuda-del-100-del-pib-que-trajo-al-reino-unido-a-esta-situacion-y-que-le-espera-1157685700.html

Una deuda del 100% del PIB%: ¿qué trajo al Reino Unido a esta situación y qué le espera?

Una deuda del 100% del PIB%: ¿qué trajo al Reino Unido a esta situación y qué le espera?

23.09.2024

El país se ha unido a su aliado transatlántico en el club del 100% de deuda en relación con el PIB. EEUU alcanzó el hito en 2013 y ahora se sitúa por encima del 122%, pagando más de un billón de dólares en intereses por su gigantesca deuda de 35,3 billones de dólares solo en 2024.Pero "a diferencia de Estados Unidos, el Reino Unido no puede simplemente imprimir su moneda [libras esterlinas] con relativa impunidad. Las decisiones difíciles están ahora muy cerca, e incluirán tanto recortes de gastos, que difícilmente complacerán a los políticos socialistas, como aumentos de impuestos, en este caso bastante liberalmente repartidos en todo el espectro demográfico y de ingresos", declaró a Sputnik el veterano analista financiero y de mercados Paul Goncharoff, comentando el dilema de la deuda de Londres."El déficit presupuestario del Reino Unido no ha dejado de aumentar desde 2018, cuando estaba en el 81,8% del PIB", señala Goncharoff, apuntando que una tormenta perfecta de Brexit, COVID, sanciones antirrusas autolesivas, el debilitamiento de los lazos comerciales con China y la "generosidad de asistencia a Ucrania" ayudaron a empujar a Londres al desastre en el que se encuentra ahora.La cuestión ahora es qué recortar, indicó Goncharoff, haciendo hincapié en que las rígidas promesas de los políticos británicos y de otros países occidentales de seguir apoyando a Ucrania en la guerra subsidiaria de la OTAN contra Rusia están empezando a suponer "un daño real para sus economías". Esto podría empeorar si Kiev incumple el pago de sus deudas y deja en la estacada a sus mecenas, incluido el Tesoro británico, agrega.Los compromisos de ayuda británica a Ucrania han superado ya unos 14.600 millones de dólares, de acuerdo con los datos del Instituto Kiel para la Economía Mundial. Mientras tanto, Starmer ha prometido seguir enviando ayuda económica y militar hacia el Este en medio de la creciente austeridad en su propio país.Al mismo tiempo, la cifra del 100% del PIB no es crítica, asegura a Sputnik el profesor asociado de política de la Universidad De Montfort, Alistair Jones, explicando que la deuda británica alcanzó el 250% del PIB en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. No obstante, Jones señala que hay muchos culpables de la actual debacle de la deuda británica."Si la gente está buscando a quién culpar por el tamaño de la deuda y todos los problemas consiguientes, puede que miren al actual Gobierno de Starmer, que está gastando más de la cuenta. Pueden mirar al Gobierno de Sunak, que asumió muchos compromisos. Pueden mirar al Gobierno de Johnson y el gasto durante el periodo COVID, pero el problema actual, en cuanto a por qué la deuda es tan alta en este momento, se remonta a la crisis financiera mundial de 2008 y al Gobierno entrante en 2010, la coalición conservadora-LibDem [la coalición entre el Partido Conservador y el Partido Liberal Demócrata], que introdujo la austeridad", subraya el profesor.El efecto dominó de esa política fue que el Reino Unido luchó con la recuperación económica más lenta entre las grandes naciones, dejándolo "en una posición no apropiada para hacer frente al COVID cuando llegó y a otras crisis financieras desde entonces, vinculadas con la guerra en Ucrania", apunta.¿Podría el apoyo a Kiev acabar derrocando a Starmer?"El nuevo Gobierno ya ha recortado a algunos pensionistas las ayudas para combustible en invierno. Si el Reino Unido pasa un invierno frío, estas cuestiones, junto con el aumento de los impuestos, crearán discordia social y un descontento generalizado. Las muertes de ancianos británicos a causa del frío estarán inevitablemente relacionadas con las cantidades que se gastan en los ucranianos", advierte Goncharoff, subrayando que los británicos verán "una correlación obvia" entre la financiación que Londres ha estado repartiendo a Kiev y el aumento de la deuda británica y los problemas económicos.Si estalla la burbuja de la deuda ucraniana, "el resultado será probablemente la introducción de un tipo más alto del impuesto sobre el valor añadido [IVA] para compensar estas deudas", del 20% actual quizás hasta un 27%, como ya se ha hecho en algunos países de la Unión Europea (UE), pasando así "la financiación de Ucrania directamente al consumidor británico", comenta el analista.Dado que los sucesivos Gobiernos tras el Brexit se muestran incapaces de forjar una nueva relación comercial estrecha con EEUU o la India, y que los lazos comerciales con China se debilitan, es probable que el establishment no tenga más remedio que seguir aumentando los niveles de deuda, afirma el observador.La única alternativa real sería seguir "una dirección política totalmente nueva". Sin embargo, el impulso por parte de los Gobiernos de políticas exteriores poco amistosas y las recientes e intensas críticas a ciertos Gobiernos [extranjeros] han hecho muy difícil cualquier recuperación política y un camino revisado hacia el comercio mundial", concluye.La deuda británica ha superado el 100% del producto interior bruto (PIB), indican las cifras de la Oficina Nacional de Estadística publicadas recientemente. El Reino Unido alcanzó un desagradable hito en materia de deuda en la mitad de 2024, al unirse al club de unas dos docenas de naciones, cuya deuda total del sector público ha superado el valor total de mercado de todos los bienes y servicios producidos y prestados durante un periodo de un año.De acuerdo con la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, por sus siglas en inglés), solo en agosto el endeudamiento alcanzó los 18.251 millones de dólares, unos 2.600 millones más de lo previsto, y el endeudamiento total para el ejercicio en curso, que comenzó en abril, alcanzó casi los 85.400 millones de dólares, que es casi 8.000 millones por encima de las estimaciones de la OBR.La noticia llega tras las advertencias del primer ministro británico Starmer de agosto de que el próximo presupuesto, que se presentará en octubre, sería "doloroso" para el Reino Unido, ya que su Gobierno laborista blairista (de la ideología política del exlíder del Partido Laborista, Tony Blair) se prepara para recortes de gastos y posibles subidas de impuestos para hacer frente a "un agujero negro en las finanzas públicas" de 29.300 millones de dólares dejado por sus predecesores. Las finanzas públicas están "peor de lo que nunca imaginamos", subrayó Starmer.El Instituto de Estudios Fiscales, un think-tank de investigación económica con sede en Londres, advirtió en mayo que el próximo Gobierno se enfrentaría al "reto fiscal más difícil de los últimos 70 años", advirtiendo de que apostar por el crecimiento para salir de la crisis sería "una ilusión" y pidiendo a los partidos políticos británicos que fueran "honestos sobre las dolorosas decisiones fiscales" que se avecinan.

