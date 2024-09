https://noticiaslatam.lat/20240921/europa-sin-cafe-los-productores-temen-a-las-medidas-comerciales-de-bruselas-1157653571.html

¿Europa sin café? Los productores temen a las medidas comerciales de Bruselas

Una ley establecida por la Unión Europea (UE) relacionada con la prohibición de productos procedentes de zonas deforestadas podría dejar a zonas del continente...

Recientemente, JDE Peet’s, una de las mayores empresas de café y té del mundo, advirtió que la prohibición de los suministros procedentes de zonas deforestadas podría provocar que naciones productoras de café vean bloqueadas sus exportaciones al mercado europeo. Según publica el diario Financial Times, JDE Peet’s afirmó que, si la nueva ley de deforestación del bloque no se pospone al menos un año, podría excluir temporalmente a algunos países de su cadena de suministro en medio de la incertidumbre sobre su cumplimiento de las normas y ante la falta de directrices.El Reglamento de la UE sobre deforestación, que afecta a materias primas como el cacao, el aceite de palma, el caucho y el café, entrará en vigor el 30 de diciembre, pero la Comisión Europea (CE) aún no ha publicado las directrices para su cumplimiento. Esa situación ha provocado críticas de países de la comunidad europea y de países productores.Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de café, calificó a la ley de deforestación como “unilateral y punitiva”. Según la Organización Internacional del Café, Europa consumió un total de 54.065 sacos de 60 kilogramos de café en 2021, convirtiéndose en el principal mercado consumidor del mundo ese año.De igual forma, la Asociación Europea del Cacao pidió esta semana a la Comisión que amplíe en seis meses el periodo de transición, antes de que la normativa entre plenamente en vigor “para evitar un fracaso en su aplicación”.

