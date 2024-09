https://noticiaslatam.lat/20240921/el-oro-bate-records-como-lucrar-con-esta-tendencia-1157669035.html

El oro bate récords: ¿cómo lucrar con esta tendencia?

El oro bate récords: ¿cómo lucrar con esta tendencia?

21.09.2024

El precio del oro ha subido más de un 20% desde principios de 2024 y un 34% si comparamos con la misma fecha del año pasado. La demanda ha crecido debido a la pérdida de influencia del dólar, las expectativas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal de EEUU, compras activas del metal precioso por parte de los principales bancos centrales y un creciente interés en el activo de refugio seguro, debido al aumento de las tensiones geopolíticas en el mundo. A estos factores se sumó la demanda interna de China, cuyos inversores locales prefieren cada vez más invertir en oro, en un contexto de estancamiento del mercado de valores. El jueves 19 de septiembre, los precios del oro alcanzaron un máximo histórico después de que la Reserva Federal recortara la tasa de interés. El 20 de septiembre, los precios del oro volvieron a alcanzar un nuevo récord. El precio del contrato de oro para diciembre en la Bolsa Mercantil de Chicago aumentó un 1,39%, hasta los 2.651 dólares por onza.Sputnik te resume cinco opciones en qué invertir para lucrar con esta tendencia de mercado.1. Cuenta de metal Quizás la forma más fácil de invertir en oro es abrir una cuenta de metal impersonal (CMI). Básicamente, no compras oro en sí, sino que te haces parte de las reservas del metal precioso del banco como inversor en gramos, sin indicar información sobre el número de barras, fabricante y número de serie. El costo y la rentabilidad de la cuenta están ligados al tipo de cambio del metal precioso. Estas cuentas no están respaldadas por metales preciosos físicos. Al cerrar un depósito, solo puede recibir su equivalente en efectivo.2. Monedas de oro Las monedas de oro han mostrado un rendimiento del 24% desde principios de año. La más popular es la Vienna Philarmonic. Sus características y popularidad la hicieron una de las monedas de oro más vendidas en todo el mundo, tal y como informó el propio Consejo Mundial del Oro. El segundo lugar lo comparten el Nugget/Canguro australiano y el Liberty británico. El tercer lugar es difícil de determinar. El Águila y el Búfalo estadounidenses, el Krugerrand sudafricano y el Panda chino están entre los pretendientes.3. Acciones de empresas mineras de oro Con la compra de acciones, un inversor puede contar, no solo con su crecimiento en el precio durante un tiempo —que se correlaciona con los precios del oro— sino también con posibles dividendos. No obstante, es difícil, sino imposible, predecir con exactitud a dónde irán los precios de las acciones de determinada empresa, ya que depende de un sinfín de factores que quedan fuera del alcance de cualquier inversor, sean estos fenómenos naturales, golpes de Estado o políticas nacionales de determinado país.4. Fondos mutuos de oro Precisamente, para evitar los riesgos del último punto, los fondos mutuos de oro pueden ser de interés para los inversores conservadores que no quieren involucrarse mucho en el proceso de gestión y solo prefieren comprar y olvidar. Estos fondos se encargarán por ti de gestionar tus inversiones de la mejor manera posible que consideren. Este instrumento es muy adecuado para inversiones a largo plazo. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que los fondos generan costos adicionales en forma de comisiones de gestión.5. Futuros de oro Según los expertos, los futuros son interesantes para transacciones a corto plazo y para la especulación con el oro. Estos instrumentos permiten abrir una posición más grande y recuperarse con mayor fuerza de las fluctuaciones de precios. Sin embargo, este instrumento tiene grandes riesgos: existe la oportunidad de obtener tanto beneficios sólidos como grandes pérdidas.

