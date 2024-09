https://noticiaslatam.lat/20240920/sheinbaum-lamenta-falta-de-coordinacion-entre-mexico-y-eeuu-para-detener-a-el-mayo-1157638793.html

Sheinbaum lamenta falta de coordinación entre México y EEUU para detener a 'El Mayo'

Sheinbaum lamenta falta de coordinación entre México y EEUU para detener a 'El Mayo'

20.09.2024

La mandataria mexicana electa, que asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo el próximo 1 de octubre, afirmó este 19 de septiembre que "no se puede aceptar nunca" que no exista colaboración entre ambos países, en temas como el narcotráfico, y reiteró que al Gobierno mexicano le interesa que no haya hechos de violencia en el país.En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este jueves que parte de la responsabilidad de la violencia en Sinaloa, estado al norte del país latinoamericano, es de las autoridades estadounidenses, mismas que detuvieron a 'El Mayo' y a Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo', en julio pasado."¿EEUU es, de alguna manera, corresponsable de la violencia que se vive en Sinaloa?", preguntó una de las periodistas que asistió a la conferencia de prensa del mandatario mexicano. "Sí, claro que sí", contestó López Obrador, y añadió que esto se debe a que las autoridades del país norteamericano no informaron previamente del operativo que realizarían en Texas para detener a los presuntos narcotraficantes. En las últimas semanas, diversas zonas del territorio sinaloense han estado marcadas por la violencia. De acuerdo con el presidente López Obrador, estos actos se deben a la captura de Zambada, quien se encuentra detenido en EEUU, y han dejado al menos 32 muertos.

