AMLO señala a EEUU como parte de los responsables de la violencia en Sinaloa

AMLO señala a EEUU como parte de los responsables de la violencia en Sinaloa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que parte de la responsabilidad de la violencia en Sinaloa, estado al norte del país... 19.09.2024

"¿EEUU es, de alguna manera, corresponsable de la violencia que se vive en Sinaloa?", preguntó una de las periodistas que asistió a la conferencia de prensa del mandatario mexicano."Ellos, vayan internalizando, que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al Gobierno de México. No puede haber una relación de cooperación cuando se [ejercen] medidas unilaterales. No puede aceptarse eso", subrayó el presidente mexicano.Posteriormente, López Obrador criticó el operativo realizado por los agentes estadounidenses para capturar a Mayo y a Guzmán López, debido a que hubo personas fallecidas en el desarrollo del mismo.En las últimas semanas, diversas zonas del territorio sinaloense han estado marcadas por la violencia. De acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estos actos se deben a la captura de Zambada, quien se encuentra detenido en Estados Unidos desde el 25 de julio de este año.Los grupos en conflicto son los Chapitos y los Mayos, facciones del cartel de Sinaloa que, tras el arresto de Zambada y de Guzmán López, tienen confrontaciones derivadas de una supuesta traición contra Mayo.Pero las secuelas de estos eventos son latentes, afectando la vida diaria de los sinaloenses en distintos niveles, desde el impedimento de sus actividades laborales hasta su desarrollo personal y recreativo.

