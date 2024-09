https://noticiaslatam.lat/20240916/se-acerca-a-la-tierra-un-asteroide-que-se-convertira-en-una-miniluna-para-nuestro-planeta-1157534712.html

Se acerca a la Tierra un asteroide que se convertirá en una 'miniluna' para nuestro planeta

En septiembre, la Tierra espera un raro fenómeno celeste. El asteroide 2024 PT5, que se dirige hacia nuestro planeta, corre una suerte insólita: lo más... 16.09.2024, Sputnik Mundo

La Tierra es capaz de capturar asteroides en su órbita, muchos de los cuales toman trayectorias parciales o completas, alrededor de nuestro planeta antes de continuar su viaje.En un nuevo estudio, Carlos de la Fuente Marcos y Raúl de la Fuente Marcos de la Universidad Complutense de Madrid dan sus cálculos sobre el movimiento del asteroide 2024 PT5. Su tamaño es de alrededor de 10 metros, y los investigadores presuponen que forma parte de la población de Arjunas, un grupo de asteroides cercanos a la Tierra.Estos objetos tienen órbitas alrededor del Sol similares a la de la Tierra. La aproximación del asteroide 2024 PT5 a nuestro planeta a una velocidad relativamente baja es lo que permitirá que la gravedad de la Tierra altere temporalmente su trayectoria.Sin embargo, el asteroide no completará nunca una vuelta a la Tierra. Esta miniluna de asteroide permanecerá en la órbita durante 53 días y después se libera de nuevo de la influencia de la Tierra.2024 PT5 no es solo un trozo de basura espacial. Los investigadores sugieren que puede definirse como un objeto cercano a la Tierra con una órbita similar a la de nuestro planeta. Por desgracia, la nueva luna será demasiado tenue para verla a simple vista. Según el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, el objeto tiene una magnitud estelar absoluta de 27,6, lo que significa que el objeto no será visible con la mayoría de los telescopios de aficionados.

