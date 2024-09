Bukele anuncia que presentará el primer presupuesto nacional totalmente financiado

https://noticiaslatam.lat/20240916/bukele-anuncia-que-presentara-el-primer-presupuesto-nacional-totalmente-financiado-1157541788.html

"Quiero hacer un anuncio el día de hoy: anuncio que este 30 de septiembre presentaremos ante la Asamblea Legislativa por primera vez en décadas el primer presupuesto completamente financiado, sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente", afirmó el mandatario en un acto con las fuerzas armadas por el 203 aniversario de la independencia. En un mensaje a la nación transmitido en una cadena nacional de radio, televisión y medios digitales y ante 18.000 soldados formados en grandes cuadros en un polígono militar, Bukele aseguró que esta decisión es "una muestra más de ese avance paso a paso que lleva" el país. El presidente Bukele aseguró que los beneficios que este presupuesto traerá no solo serán inmediatos, sino que serán mayores progresivamente. Cada año "se podrá ver más en una economía robusta y en un país verdaderamente independiente, no solo porque tiene paz, libertad y seguridad, sino porque será financieramente independiente, será fiscalmente independiente", dijo. Bukele aseguró que "las nuevas generaciones heredarán un país económicamente próspero" y explicó que los avances durante su gestión, iniciada en su primer mandato el 1 de junio de 2019, se han logrado poco a poco, como cuando se construye una casa, ladrillo por ladrillo. El mandatario agregó que así sucedió con la guerra contra las pandillas. Bukele reiteró que hasta ahora nadie, "ni dentro ni fuera de El Salvador", hubiera creído que en cinco años El Salvador iba a llegar a ser más seguro que Costa Rica, Chile "y mucho menos, que Canadá". El gobernante puso de relieve que para llegar a ver a El Salvador positivamente y para que sea un país grande, la población debería ordenarse, ser responsable y actuar colectivamente. Durante su intervención Bukele criticó a quienes se comportan como "vivos", pretendiendo ser más listos que los demás y, a manera de ejemplo, citó a quienes se burlan de las personas que hacen fila a la espera de un servicio y se ponen de primero, o botan basura irresponsablemente en lugares inadecuados. "Nuestras acciones individuales suman a las acciones de un colectivo, para bien o para mal", afirmó y pidió a la población abandonar esas posturas que afectan a los demás. También criticó a quienes señalan demoras en las obras del Gobierno, las cuales apuntó toman tiempo y van paso a paso, por lo cual pidió a sus partidarios tener fe y confianza en que se alcanzarán las metas. La principal celebración por el 203 aniversario de la independencia de España fue un desfile cívico-militar en la capital la mañana del domingo, en el cual, como en años anteriores, no estuvo presente el presidente. El acta de independencia fue firmada el 15 de septiembre de 1821 en la entonces Capitanía General de Guatemala, en la cual los colonialistas españoles agruparon los territorios que hoy abarcan los países de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, los cuales también celebran en la fecha su día nacional.

