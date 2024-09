https://noticiaslatam.lat/20240914/revelan-que-las-ffaa-de-eeuu-dejaron-impunes-cientos-de-crimenes-de-guerra-desde-2001-1157504362.html

Revelan que las FFAA de EEUU dejaron impunes cientos de crímenes de guerra desde 2001

Revelan que las FFAA de EEUU dejaron impunes cientos de crímenes de guerra desde 2001

14.09.2024

De acuerdo con lo publicado por la revista estadounidense, hay al menos 800 casos desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, aunque la cifra es sólo una parte, y en estos la mayoría de las denuncias fueron "desestimadas por los investigadores" y las que recibieron trámite, llegaron a un sistema judicial que no cree en las víctimas.Esta base de datos, indica la revista, inició con un reportaje sobre los asesinatos de civiles ocurridos en Haditha, Irak, el 19 de noviembre de 2005, en el que se exhibió que un pelotón de marinos de Estados Unidos, liderado por el sargento Frank Wuterich, mató a hombres, mujeres y niños. Tres de los casos vinculados a estos hechos fueron desestimados y el sargento solamente se declaró culpable de negligencia.El medio estadounidense señaló que, pese a que realizó solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, algunos departamentos militares se negaron a revelar registros de denuncias u obstaculizaron el acceso, argumentando derechos de privacidad. Además, indicó que muchos expedientes fueron tratados de manera no judicial y se clasificaron como "asuntos de personal", por lo que estaban fuera del alcance de esta ley de información.‘The New Yorker’ aseguró además que, muchos de los casos que fueron desestimadas o terminaron en absolución de los militares señalados, estaban exentas de la Ley de Libertad de Información estadounidense y "los expedientes a menudo eran destruidos". De las casi 800 denuncias, al menos el 65% fueron desestimadas por investigadores, afirma.Al menos en 151 casos, de acuerdo con la publicación, los investigadores consideraron que había fundamentos para determinar un delito, que se habían violado reglas de enfrentamiento o que no se justificó el uso de la fuerza. Sin embargo, la rendición de cuentas por parte de las Fuerzas Armadas y sus integrantes implicados "fue rara". El medio afirma que identificó a 572 presuntos autores implicados estos 151 casos, pero sólo 130 fueron condenados. El investigador John Roman consideró que las tasas de condenas por este tipo de crímenes de guerra contra civiles "están muy por debajo de los que se vería en el sistema civil".

