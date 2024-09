https://noticiaslatam.lat/20240914/jacobo-hurwitz-el-espia-continental-que-fue-implicado-en-un-intento-de-magnicidio-en-mexico-1157469381.html

Jacobo Hurwitz: el "espía continental" que fue implicado en un intento de magnicidio en México

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/0d/1157490197_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f72bb65754499117e7d9c47c9f2b785.png

Este es el eje central de la novela El espía continental (Ediciones Martínez Roca, 2024), escrita por el periodista peruano Hugo Coya. La obra se adentra en la vida y obra de Hurwitz quien en su andar por Latinoamérica detectó graves problemas en la región y convivió con algunas de las figuras más importantes de la izquierda, sobre todo en suelo mexicano"Jacobo tenía la capacidad de hablar varios idiomas, de ser un camaleón. Él podía disfrazarse y, de hecho, salía y entraba muchas veces a México para cumplir una serie de misiones [...]. Cuando se dan a conocer algunas de sus labores, la prensa mexicana estalla contra él y uno de los apodos que le colocan es el 'espía continental', aunque no lo era", comenta el autor en una charla para Sputnik.Fueron justo sus ideas y sus actividades las que lo colocaron en el foco de las pesquisas para averiguar quién había disparado contra Ortiz Rubio el día de su investidura, el 5 de febrero de 1930. "A Hurwitz lo llevan a la prisión de Islas Marías [en el Pacífico mexicano] y es torturado. El presidente Ortiz Rubio y el general Calles, que era quien en realidad controlaba y tenía las riendas de México, no podían concebir que un solo hombre hubiera intentado asesinar al [mandatario mexicano], que esto tenía que ser un complot internacional. ¿Y quiénes encabezaban presuntamente esto? Los rusos", destaca Coya.Para la década de 1930, la Unión Soviética ya tenía un gran peso en el tablero geopolítico mundial y las medidas impulsadas por el líder Iósif Stalin comenzaban a repercutir en otras naciones.La decisión del Gobierno mexicano de amedrentar al activista peruano se tomó a pesar de que el mismo día del atentado se detuvo a Daniel Flores, quien disparó contra el nuevo mandatario. La razón del ataque fue su simpatía hacia el político opositor José Vasconcelos, derrotado en los comicios generales por Ortiz Rubio, abanderado del Partido Nacional Revolucionario (PNR), que se convertiría en el PRI (Partido Revolucionario Institucional).El atentado fue el parteaguas hacia el quiebre de la carrera del presidente mexicano. Ortiz Rubio tuvo fuertes secuelas físicas y emocionales, mismas que lo llevaron a renunciar dos años más tarde sin concluir su sexenio.Una vida poco conocidaA pesar de la trayectoria de Hurwitz, su vida y obra es casi desconocida. Al indagar en diversos portales de internet, los registros sobre este personaje son reducidos.Esto representó un reto para Coya, quien conoció su prolífica carrera a partir de una conversación que tuvo con Ana Hurwitz a propósito de la historia de su tío Ludovico, quien fue un peruano que pasó a la historia al ser la última persona fusilada en la torre de Londres durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), misma que derivó en el libro El último en la torre (Planeta, 2022)."En medio de la conversación, Anita me dice 'yo creo que la historia es más interesante'. Mi primera reacción fue de suspicacia como periodista. Todos queremos que nuestros padres sean superhéroes, que hayan hecho o [realicen] cosas extraordinarias. Le dije 'cuéntame' y comenzó a mencionar nombres como Frida Kahlo, Diego Rivera, [David Alfaro] Siqueiros, [Augusto] Sandino, [José] Revueltas. [Pregunté] si a todas esas personas las había conocido y dijo que no solo [sabía quiénes eran], sino que estuvo con ellas en varios momentos de su vida", recuerda el escritor.Después de ese momento, Ana Hurwitz le mostró fotografías y documentos que avalaban el relato sobre su padre. No obstante, el autor considera que, además del testimonio de la hija de Hurwitz, los amigos y personajes que formaron parte de la vida del activista son los que han permitido mantener vivo su legado, pese a que públicamente no es tan popular."[Esa es tarea] de los personajes secundarios. ¿Qué sería un director de orquesta sin sus músicos? (...) O de un presidente si no tuviera gobernados, ¿no? Y la virtud de [Hurwitz] era, precisamente, tratar de pasar desapercibido, de alejarse de los radares. Si hubiera estado en la primera línea [del ojo público], su vida habría acabado mucho antes, porque sus misiones eran peligrosas y sus acciones iban en contra del orden establecido, de los sistemas y los gobiernos de ese entonces", expone.Influencia continentalComo rescata Coya, la ideología y acciones de Jacobo Hurwitz en Latinoamérica lo ayudaron a sostener relaciones cercanas con los principales dirigentes políticos de izquierda de la región, al igual que con la clase intelectual afín a esta corriente.Hurwitz formó parte de la huelga inquilinaria panameña (1925), se sumó a las primeras movilizaciones de Julio Antonio Mella, líder estudiantil y fundador de la sección cubana de la Liga Antiimperialista de las Américas, e incluso vivió en la casa de los artistas Kahlo y Rivera, quienes los reciben en la Ciudad de México tras su salida de Cuba."Él hablaba varios idiomas. Era un judío peruano, tenía una educación muy sólida y era un poeta. Había muchos elementos que contribuyeron [a ser bien recibido en la región]. Pero hubo algo más: en México, el pueblo es muy solidario, se identifica con los perseguidos y desterrados. Siempre ha acogido a muchas víctimas de las dictaduras", enfatiza el periodista.Sumadas a estas razones, Coya señala que Hurwitz cobró notoriedad durante la Guerra Cristera (1926-1929) en suelo mexicano, lo que lo llevó a ascender en la jerarquía del Partido Comunista nacional.Más tarde, al ser implicado en el atentado contra Ortiz Rubio, Hurwitz conoció en su detención en las Islas Marías a quien posteriormente se convertiría en uno de los escritores, filósofos y activistas más importantes de México: José Revueltas."Jacobo había tenido una larga trayectoria para una persona de treinta y tantos años (...). Le introduce [a Revueltas], por ejemplo, el pensamiento de José Carlos Mariate, un pensador de izquierda peruano muy importante. Hablan de Marx, sobre Hegel y de varias cosas (...). La aspiración ya de José [Revueltas] en ese momento era escribir. De hecho, comienza en esta prisión (...) las primeras líneas de lo que después se convierte en Los muros de agua (Era, 1941)", narra Coya.Después de ese episodio, Hurwitz volvió a Perú y viajó por el centro y sur de América. Más tarde, en 1942, solicitó asilo político en suelo mexicano, debido a que fue expulsado por el Gobierno del entonces mandatario peruano Manuel Prado.Quince años después, el activista peruano regresaría a su tierra natal, donde se dedicó al cultivo de rosas, la venta de libros e, incluso, impulsó una imprenta. Sin embargo, jamás dejó su participación política en el quehacer nacional e internacional. Finalmente, falleció en 1973 al sufrir un accidente automovilístico en la ciudad de Lima.

