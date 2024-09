https://noticiaslatam.lat/20240913/alba-considera-sanciones-de-eeuu-contra-venezolanos-como-un-ataque-a-sus-derechos-humanos-1157495025.html

ALBA considera sanciones de EEUU contra venezolanos como un ataque a sus derechos humanos

CARACAS (Sputnik) — La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) repudió la imposición de sanciones... 13.09.2024, Sputnik Mundo

En el texto, la Alianza Bolivariana llamó a los gobiernos regionales a rechazar estas medidas y a "promover la diplomacia y el respeto a la libre determinación" de los países. El Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones contra 16 funcionarios relacionados con el Gobierno de Nicolás Maduro, tras argumentar que "obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo". Según el documento, los 16 ciudadanos de Venezuela fueron "sancionados unilateralmente por el simple hecho de cumplir sus funciones y, básicamente, por ser venezolanos y no actuar en beneficio de un sector político venezolano, que tiene conocidos antecedentes de ser extremista y fascista y que siempre ha vociferado estar a favor del intervencionismo y de la violación al Derecho Internacional, antes que asumir su derrota". La alianza consideró que estas medidas, además de agredir a los ciudadanos sancionados, también alteran la estabilidad económica y política de este país, así como de la región entera. En el comunicado, el mecanismo exigió respeto de la soberanía de los países de la región latinoamericana y caribeña, al tiempo que reafirmó su apoyo "irrestricto" al Gobierno de Venezuela. Entre los funcionarios sancionados, se encuentran por el CNE la rectora y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, Rosalba Gil Pacheco, y Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general de ese organismo. En la lista también destacan funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional (parlamento unicameral), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). El Gobierno venezolano calificó la decisión como "un nuevo crimen de agresión" de EEUU contra el país. Tribunal Supremo venezolano advierte que no se "doblegará" ante sanciones de EEUUEl Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela repudió las sanciones de Estados Unidos contra sus miembros, y aseguró que no se doblegará ante fuerzas extranjeras."No vamos a sucumbir ni mucho menos a doblegarnos ante fuerzas extranjeras. Por ello este Tribunal Supremo de Justicia ha sido conteste y promotor de la paz en Venezuela, y nuestras decisiones han estado centradas en el ordenamiento jurídico nacional para que se imponga la justicia ante cualquier obstáculo", expresó la presidenta del órgano, Caryslia Beatriz Rodríguez, tras dar lectura a un comunicado.Al respecto, afirmó que las medidas contra los funcionarios del TSJ son violatorias del derecho internacional.Además, Rodríguez calificó medidas de EEUU como una nueva acción colonialista contra esa nación sudamericana."Venezuela y los representantes de todos los poderes públicos vienen afrontando el desafío histórico de las amenazas y agresiones externas que se nos han presentado de forma sistemática durante las últimas décadas, al objeto de debilitar la institucionalidad venezolana, en un intento de desmembrar la democracia e impedir la buena marcha del Estado venezolano", señaló.

