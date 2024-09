https://noticiaslatam.lat/20240912/provocaria-el-loco-biden-la-iii-guerra-mundial-antes-de-las-elecciones-de-noviembre-1157458181.html

¿Provocaría el "loco" Biden la III Guerra Mundial antes de las elecciones de noviembre?

La perspectiva de un enfrentamiento nuclear se pudo evitar hasta que, hace unos años, Estados Unidos rechazó las propuestas rusas de una nueva arquitectura de seguridad europea e insistió obstinadamente en conceder a la golpista Ucrania el ingreso en la OTAN, comentó a Sputnik el exanalista de la CIA, Ray McGovern.El analista expresó su opinión si el presidente estadounidense, Joe Biden, está dispuesto a arriesgarse a un conflicto global para revertir la decadente fortuna de Kiev en el campo de batalla."Están perdiendo en [la región de] Kursk. (...) ¿Qué intentaban hacer? Intentaban que los rusos reaccionaran de forma que EEUU entrara con los dos pies militarmente", señaló, refiriéndose a la paralizada incursión ucraniana en territorio ruso."¿Y qué pasa con [Ucrania] pidiendo misiles de mayor alcance? (...) El mismo objetivo", continuó McGovern.Los patrocinadores occidentales de Ucrania intensificaron repetidamente el conflicto del país con Rusia, proporcionando gradualmente a Kiev armas más potentes y concediéndole permiso para atacar dentro del territorio ruso. Esto culminó cada vez más en ataques contra civiles rusos; quizás el más provocador fue un ataque en una playa de la ciudad de Sebastopol que hirió a más de 150 personas y mató a cuatro. En total, unos 500 civiles rusos fueron asesinados por las acciones de Kiev solo en 2024, mientras Ucrania sigue contando con el apoyo de formaciones neonazis como el tristemente célebre Batallón Azov*.Los provocadores ataques de Kiev parecen hechos a medida para producir una dura respuesta, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, buscó hasta ahora evitar cualquier ataque que pueda atraer directamente al conflicto a Estados Unidos o a los aliados europeos de Ucrania."Veamos qué ocurre en las próximas semanas. Creo que Putin tiene razón. Lo inteligente es ver quién gana el 5 de noviembre. Hasta entonces, sigo aguantando la respiración", agregó. No obstante, McGovern advirtió de que las consecuencias de la estrategia de Estados Unidos en Ucrania podrían recaer no sobre el propio país, sino sobre sus aliados europeos."Es realmente difícil saber lo que Biden y [el consejero de Seguridad Nacional, Jake] Sullivan, que están dirigiendo las cosas, piensan realmente. (...) Algunos de mis mejores amigos y analistas piensan que están locos. Y es muy, muy difícil predecir lo que van a hacer si están locos", aseveró."Así que creo que cuando esto se dirige a los europeos, diciendo: 'mirad lo que le ha pasado a vuestro país vecino en Europa, Ucrania. ¿Quieren que les ocurra lo mismo? Así que, por favor, frenad a estos tipos'", añadió.Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década de 1990, la Guerra Fría enfrentó a Estados Unidos y la URSS en una competición mundial por el poder y la influencia. Aunque las dos superpotencias nunca entraron directamente en guerra, este periodo de 45 años estuvo marcado por dos conflictos indirectos en Vietnam y Corea, y el temor constante a una tercera guerra mundial siempre estaba a la puerta.Las tensiones se agudizaron por el hecho de que tanto EEUU como la Unión Soviética poseían armas nucleares, lo que elevó drásticamente las apuestas de un conflicto global. Ambos países estuvieron a punto de ver cumplidos sus peores temores durante la Crisis de los Misiles de Cuba, cuando parecía que dos potencias no estaban dispuestas a dar marcha atrás en la cuestión de la colocación de misiles nucleares a pocos kilómetros de la frontera de cada país, en Cuba y Turquía, respectivamente.El incidente llevó a la creación de una línea telefónica especial para que los líderes estadounidenses y soviéticos se comunicaran directamente, y provocó que el presidente del país norteamericano John F. Kennedy señalara que las tensiones entre las potencias nucleares no debían volver a alcanzar ese nivel.*Batallón Azov, prohibido en Rusia por extremista y terrorista

