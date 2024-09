https://noticiaslatam.lat/20240912/la-participacion-de-occidente-en-conflicto-ucraniano-significara-que-estan-en-guerra-con-rusia-1157466109.html

La participación de Occidente en el conflicto ucraniano "significará que está en guerra con Rusia"

El uso de armas occidentales de alta precisión y largo alcance contra Rusia supondrá una participación directa de los países de la OTAN en las operaciones... 12.09.2024

El mandatario explicó que Ucrania no es capaz de atacar con armas modernas, de alta precisión y de largo alcance por sí misma sin la ayuda de los países de la OTAN. Por lo cual, actualmente, la OTAN no está discutiendo la posibilidad de dar a Kiev el permiso de asestar golpes contra Rusia, sino su involucración directa en el conflicto, indicó."Así que no se trata de permitir o no al régimen ucraniano que ataque a Rusia utilizando estas armas, sino de decidir si los países de la OTAN participan directamente o no en el conflicto militar. Si se toma tal decisión, significará nada menos que la participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, los países europeos, en la guerra de Ucrania. Esto constituiría su participación directa y esto, por supuesto, cambia la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Significará que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos, están en guerra con Rusia. Y si esto es así, teniendo en cuenta el cambio en la naturaleza misma del conflicto, tomaremos las decisiones correspondientes en función de las amenazas que se nos planteen", dijo Putin.El mandatario ruso también aseveró que hay un intento de sustituir los conceptos, pues no se trata de autorizar o prohibir a Kiev que perpetre golpes contra el territorio ruso. "Ya lo están haciendo con drones y otros medios. Pero cuando estamos hablando de armas de precisión de largo alcance de producción occidental, es un asunto completamente diferente".

