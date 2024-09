https://noticiaslatam.lat/20240910/yo-se-que-gane-claudia-delgadillo-pugna-por-revertir-el-triunfo-de-pablo-lemus-en-jalisco-1157399462.html

"Yo sé que gané": Claudia Delgadillo pugna por revertir el triunfo de Pablo Lemus en Jalisco

La diputada Claudia Delgadillo, candidata por Morena en los comicios de junio para suceder a Enrique Alfaro en la gubernatura de Jalisco, habló con Sputnik...

En las pasadas elecciones del 2 de junio, en el que más de 60 millones de mexicanos hicieron historia al elegir a la morenista Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidente del país, se votaron además otros 21 mil cargos electivos, entre ellos los nuevos mandatarios de 8 estados y la próxima jefa de Gobierno de la capital del país.La jornada electoral estuvo marcada por una verdadera "ola guinda" que marcó el triunfo de Morena y sus aliados no solo en las presidenciales, sino también en las contiendas legislativas, tanto a nivel federal como local. Además, obtuvieron 6 gubernaturas a lo largo del país, en medio de una votación que marcó un apoyó récord para una fuerza política con menos de una década de existencia. Sin embargo, si bien se trató de una inapelable confirmación del poder electoral del proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador, no hubo "carro completo": Morena y sus aliados perdieron en dos de las contiendas más importantes, las elecciones a gobernador en Jalisco y en Guanajuato, donde Movimiento Ciudadano y el PAN lograron mantenerse en el poder.Es precisamente en uno de esos territorios, Jalisco, una de las potencias industriales y culturales del país, con su capital Guadalajara como punta de lanza, donde aún existe incertidumbre sobre quién relevará al emecista Enrique Alfaro una vez que concluya su mandato.Lo anterior debido a que la diputada morenista Claudia Delgadillo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que incluía además al Partido Verde y al Partido del Trabajo, ha presentado una denuncia ante la Justicia electoral acusando a las autoridades locales y al gobernante Movimiento Ciudadano de colisionarse para realizar fraude electoral en los comicios gubernamentales.La abogada y abandera oficialista obtuvo 48% ante el 51% del abanderado naranja Pablo Lamus, declarado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana como el triunfador de los comicios y el próximo gobernador del estado.Además, Delgadillo, que busca la nulidad de estos resultados y la realización de unos nuevos comicios, acudió la semana pasada al Centro de Justicia para las Mujeres y denunció a Lemus por presunta violencia política de género por una serie de declaraciones del emecista realizadas durante y después de la campaña, una acción con la que la política de Morena, según explicó para Sputnik, busca demostrarle al dirigente naranja y a la sociedad que "no puede ser gratuito faltarle el respeto y violentar a las mujeres"."Por ejemplo, Lemus me acusó, y lo dijo además en el primer debate que tuvimos, que yo había tenido una relación íntima con el expresidente de México, [Enrique] Peña Nieto. (...) Pero no solo eso, dijo además que yo pronto iba a ser huérfana, algo que fue muy violento, porque yo tengo una madre todavía viva. También se refirió a mí como 'la hija de Alito' [Moreno, presidente del PRI], en alusión a mi pasado como militante del partido. Todas sus declaraciones fueron machistas y groseras", señala Delgadillo.Con respecto al supuesto fraude ocurrido la jornada electoral del 2 de junio, la diputada considera poco creíble que Morena se haya impuesto a todos los niveles en el estado, pero que los puestos de poder institucionales claves —la gubernatura de Jalisco y la alcaldía de Guadalajara— hayan logrado ser retenidos por Movimiento Ciudadano, pese a que las encuestas de salida de varias firmas arrojaban un triunfo de los candidatos de Morena, incluyendo de la propia Delgadillo.Entre las numerosas irregularidades que enumera (y que Lemus ha calificado de falacias, negando cualquier accionar ilegal por parte de MC durante la campaña o la jornada electoral), la candidata morenista destaca la falta de custodia de las urnas, la extracción de votos, el robo de paquetes electorales enteros y, además, una presunta connivencia entre el órgano electoral y los líderes de MC para declarar ganador a Lemus la misma noche de las elecciones.En ese sentido, y si bien la abogada y política morenista se esfuerza en señalar que no ha mantenido ni ella ni nadie de su equipo reunión alguna con el presidente Andrés Manuel López Obrador ni con Claudia Sheinbaum para abordar el tema, la diputada sí recuerda que Lemus no fue invitado al encuentro entre la futura mandataria y los entrantes gobernadores estatales a comienzo de agosto.Esto, afirma, "es porque ella [Sheinbaum] sabe que hubo en fraude en Jalisco", lo mismo que el presidente, quien dijo durante una conferencia mañanera a finales de junio que estaba a favor de que se realizara un recuento de votos en el estado.De todas formas, y si bien Delgadillo se muestra confiada en que conseguirá un resultado favorable de la justicia electoral (como ya lo obtuvo recientemente otra abanderada morenista, Cathy Monreal, en los comicios en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México), la diputada asegura que acatará la sentencia sin importar cuál sea y que no apelará."Yo estoy esperando que el tribunal resuelva conforme a derecho. Si así sucede, entonces estaremos repitiendo la elección. Y si el tribunal toma una determinación de que faltan elementos para probar [el fraude] y no se repite la elección, yo soy una mujer respetuosa de las instituciones federales. Entonces asumiré que nos robaron una elección. Pero yo estoy segura que la vamos a repetir. En eso esta servidora está confiada", concluye.

