NASA pospone hasta la primavera de 2025 el lanzamiento de la misión ESCAPADE con destino a Marte

"La NASA no cargará las dos naves espaciales ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) en este momento, renunciando a la próxima ventana de lanzamiento de la misión en octubre, Si bien se están revisando las oportunidades de lanzamiento futuro, la próxima fecha más temprana posible es la primavera (boreal) de 2025", dijo la agencia.