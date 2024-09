https://noticiaslatam.lat/20240906/lula-insinua-que-destituira-a-ministro-acusado-por-presunto-acoso-sexual-1157334384.html

Lula insinúa que destituirá a ministro acusado por presunto acoso sexual

Lula insinúa que destituirá a ministro acusado por presunto acoso sexual

Sputnik Mundo

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva dejó entrever que piensa destituir al ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía... 06.09.2024

"Lo que puedo anticipar es lo siguiente: quien practica acoso no permanecerá en el Gobierno; solo tengo que tener sentido común de que es necesario que se permita el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, y él tiene derecho a defenderse", señaló Lula en declaraciones a la Radio Difusora.Lula agregó que la Policía Federal, la Fiscalía y la Comisión de Ética Pública ya están movilizadas para investigar el caso.Según la ONG Me Too Brasil, varias mujeres denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual y moral por parte del ministro, que niega las acusaciones y asegura ser víctima de una persecución. Según diversos medios brasileños, entre las presuntas víctimas estaría la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, que de momento no se pronunció sobre el caso.Lula reiteró que no cree posible la continuidad de Almeida como ministro porque el Gobierno no estaría siendo fiel a su discurso de defensa de las mujeres y de los Derechos Humanos "con alguien acusado de acoso".El mandatario destacó que tomará una decisión definitiva. Según la prensa local, se espera que esta tarde del 6 de septiembre se reúna en Brasilia tanto con Almeida como con Franco.

brasil

