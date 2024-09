https://noticiaslatam.lat/20240906/las-ffaa-de-rusia-liberan-7-localidades-y-registran-mas-de-16000-bajas-ucranianas-en-una-semana-1157322917.html

Las FFAA de Rusia liberan 7 localidades y registran más de 16.000 bajas ucranianas en una semana

Las FFAA de Rusia liberan 7 localidades y registran más de 16.000 bajas ucranianas en una semana

Sputnik Mundo

En la última semana, las FFAA rusas continuaron la ofensiva y lograron liberar las localidades de Kírovo, Prechístovka, Ptichie, Skúchnoye, Kárlovka, Zavétnoye... 06.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-06T18:31+0000

2024-09-06T18:31+0000

2024-09-06T18:31+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

rusia

🌍 europa

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/06/1157322697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8926a3694b71710480620429fc5d52fb.jpg

Durante la última semana, las FFAA de Rusia realizaron 17 ataques con armas guiadas y drones contra plantas de ensamblaje de las industrias de misiles y de aeronáutica, instalaciones energéticas críticas y almacenes de misiles y artillería, combustible y equipo militar.Asimismo, Rusia asestó golpes contra talleres de fabricación de drones, lugares de almacenamiento de lanchas no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de unidades de las FFAA ucranianas y mercenarios extranjeros.Tropas rusas alcanzaron el 179.º Centro de Entrenamiento Conjunto de la ciudad de Poltava, donde bajo la dirección de instructores extranjeros se entrenaban especialistas de guerra radioelectrónica y operadores de drones para participar en ataques contra objetivos civiles en el territorio de Rusia.La defensa aérea rusa derribó un caza MiG-29 ucraniano, siete misiles Atacms de producción estadounidense, 20 bombas guiadas Hammer fabricadas en Francia, 54 proyectiles de los sistemas Himars estadounidense y Vampire checo, así como 367 drones.Igualmente, las fuerzas de la Flota del Mar Negro rusas destruyeron 11 lanchas no tripuladas ucranianas en aguas del mar.El grupo de fuerzas ruso NorteLas unidades del grupo de fuerzas Norte siguen repeliendo los intentos ucranianos de penetrar en lo profundo la región de Kursk. Las FFAA rusas, apoyadas por la aviación, aeronaves no tripuladas y la artillería, asestaron varios golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de seis brigadas mecanizadas, una de tanque, dos de asalto aerotransportadas, una de cazadores, una de infantería de marina y tres de defensa territorial. Igualmente, frustraron las incursiones de las formaciones ucranianas en las profundidades del territorio ruso.Las unidades del grupo en las direcciones de Volchansk y Liptsí asestaron golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de una brigada de asalto, una de cazadores, una de asalto aerotransportada, así como dos brigadas de defensa territorial ucranianas.En total, en los combates en esta dirección, las fuerzas ucranianas perdieron hasta 3.280 soldados y nueve tanques, 112 vehículos blindados de combate, 135 automóviles, 13 lanzadores de los sistemas lanzacohetes múltiples, incluidos cuatro Himars y cinco M270 de fabricación estadounidense, así como 34 piezas de artillería de campaña y 12 estaciones de guerra radioelectrónica y contrabatería. Las FFAA rusas también repelieron seis ataques de grupos de asalto ucranianos.El grupo de fuerzas ruso OesteDurante la semana, el grupo de fuerzas ruso Oeste mejoró posiciones tácticas y asestó golpes contra las formaciones de cinco brigadas mecanizadas, una de infantería motorizada, una de asalto, dos de defensa territorial, una brigada de la guardia nacional, así como una Brigada Especial Azov* ucranianas. Fueron, asimismo, repelidos 14 ataques de unidades de asalto ucranianas.Kiev sufrió la pérdida de más de 3.350 combatientes, tres tanques, 10 vehículos blindados de combate, incluidos dos vehículos blindados de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense, 42 automóviles, 37 piezas de artillería de campaña, de las cuales 21 fueron suministradas por países occidentales. También destruyeron 14 estaciones de guerra radioelectrónica y contrabatería, así como 45 depósitos de municiones.El grupo de fuerzas ruso SurEl grupo de fuerzas ruso Sur mejoró sus posiciones tácticas y asestó varios golpes contra las tropas ucranianas y el equipo militar de siete brigadas mecanizadas, una de infantería motorizada, una de infantería, una brigada aeromóvil, tres de asalto y dos brigadas de defensa territorial de Ucrania. Las FFAA rusas también repelieron seis ataques de grupos de asalto ucranianos.Kiev perdió hasta 4.725 militares, dos tanques, tres vehículos blindados de combate, 29 automóviles y 45 piezas de artillería de campaña, incluidas 18 producidas por países de la OTAN. Además, las tropas rusas destruyeron 11 estaciones de guerra radioelectrónica y 20 depósitos de munición.El grupo de fuerzas ruso CentroEl grupo de fuerzas ruso Centro liberó las localidades de Kírovo, Ptichie, Skúchnoye, Kárlovka, Zavétnoye y Zhuravka, en la república popular de Donetsk. Aparte de eso, las tropas rusas asestaron golpes contra las formaciones ucranianas de cinco brigadas mecanizadas, una de infantería, una de cazadores, una de asalto aerotransportada, una de la Guardia Nacional, así como una de defensa territorial ucranianas. Fueron repelidos 53 ataques de unidades ucranianas.Durante la semana, las pérdidas del enemigo ascendieron a 3.515 soldados, cuatro tanques, 14 vehículos blindados de combate y 32 piezas de artillería de campaña.El grupo de fuerzas ruso EsteEl grupo de fuerzas ruso Este liberó la localidad de Prechístovka, en la república popular de Donetsk. Igualmente, las tropas rusas asestaron golpes contra las formaciones ucranianas de dos brigadas mecanizadas, una de infantería motorizada y dos de defensa territorial ucranianas. Fueron repelidos 10 ataques de unidades ucranianas.Kiev sufrió bajas de hasta 860 soldados, tres tanques, dos vehículos blindados de combate, 29 automóviles, seis piezas de artillería de campaña, incluidos tres obuses Krab de fabricación polaca.El grupo de fuerzas ruso DniéperDurante la semana, el grupo de fuerzas ruso Dniéper asestó varios golpes contra las tropas y el equipo militar de dos brigadas mecanizadas, una de infantería, una de asalto de montaña, una de infantería de marina, una de defensa costera y tres de defensa territorial ucranianas.Las pérdidas de las FFAA de Ucrania ascendieron a hasta 485 militares, un vehículo blindado de combate, 31 automóviles y seis piezas de artillería de campaña, incluidos cuatro obuses de fabricación occidental, así como tres estaciones de guerra radioelectrónica y cuatro depósitos de munición de campaña.

https://noticiaslatam.lat/20240906/las-ffaa-rusas-asestan-golpes-contra-mercenarios-y-equipos-militares-extranjeros-en-ucrania-1157321101.html

https://noticiaslatam.lat/20240906/el-oiea-y-rosatom-se-enfocan-en-la-seguridad-de-la-planta-nuclear-de-kursk-y-de-zaporozhie-1157325414.html

https://noticiaslatam.lat/20240905/mapa-como-avanza-la-operacion-especial-de-rusia-en-ucrania-1126329635.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, rusia, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto