https://noticiaslatam.lat/20240906/hamas-pide-que-eeuu-ejerza-presion-real-sobre-israel-1157319044.html

Hamás pide que EEUU ejerza "presión real" sobre Israel

Hamás pide que EEUU ejerza "presión real" sobre Israel

Sputnik Mundo

El movimiento palestino Hamás pidió este 5 de septiembre al Gobierno de EEUU que presione realmente a Israel para lograr un acuerdo de alto al fuego en la... 06.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-06T03:41+0000

2024-09-06T03:41+0000

2024-09-06T03:41+0000

benjamín netanyahu

joe biden

franja de gaza

israel

hamás

seguridad

defensa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/1e/1150142453_0:0:2117:1191_1920x0_80_0_0_d8e06a7e041cdb94ea9317145e46eaa4.jpg

Sin embargo, Netanyahu afirmó a una cadena estadounidense que no hay un acuerdo en proceso y "desgraciadamente no está cerca". Agregó que su Gobierno está haciendo "todo lo posible" para que se logre una tregua, aunque dijo que actualmente los informes sobre un avance en las negociaciones son "inexactos". En tanto, el movimiento palestino subrayó previamente que la decisión de Netanyahu de no retirar tropas israelíes del corredor Filadelfia, ubicado en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, tiene como objetivo interrumpir el acuerdo sobre la resolución de la crisis en el enclave palestino.Netanyahu declaró que Tel Aviv está listo para considerar en el futuro varias opciones para el control de terceros en el corredor Filadelfia, pero las tropas israelíes permanecerán en esta área hasta que se encuentren alternativas para garantizar la seguridad de manera permanente.Posteriormente, el primer ministro de Israel aseguró sobre un eventual pacto que el movimiento palestino "no está de acuerdo con nada", sobre los temas del corredor en ni disputa ni con los puntos centrales del intercambio de rehenes por presos palestinos.La exigencia de Israel de mantener el control de la frontera entre Gaza y Egipto es uno de los obstáculos para llegar a un acuerdo sobre resolución de la situación en el enclave palestino. Las autoridades del estado judío están convencidas de que si las fuerzas israelíes se retiran, Hamás podrá rearmarse rápidamente y restaurar parte de su capacidad de combate.El liderazgo del movimiento palestino considera que tales condiciones son inaceptables y exige la retirada completa del ejército israelí de la Franja de Gaza.

https://noticiaslatam.lat/20240905/hamas-no-necesitamos-nuevas-propuestas-de-alto-al-fuego-sino-presionar-a-netanyahu-1157288016.html

franja de gaza

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

benjamín netanyahu, joe biden, franja de gaza, israel, hamás, seguridad