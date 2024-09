https://noticiaslatam.lat/20240906/crean-el-primer-prototipo-de-reloj-nuclear-que-podria-ayudar-a-encontrar-la-materia-oscura-1157321350.html

Crean el primer prototipo de reloj nuclear que podría ayudar a encontrar la materia oscura

06.09.2024

Hasta ahora, se consideraba que el instrumento más preciso para medir el tiempo es el reloj atómico, cuyo mecanismo consiste en contar las vibraciones de un átomo para una determinada unidad de tiempo. Los relojes atómicos se utilizan para sincronizar la hora mundial, lo que permite a las personas utilizar internet de alta velocidad, realizar lanzamientos espaciales y utilizar otras tecnologías complejas que requieren una precisión extrema en el tiempo.El reloj nuclear funciona con una tecnología similar, pero no cuentan las vibraciones de todo el átomo, sino solo de su núcleo, que es 100.000 veces más pequeño que él, por consiguiente, la precisión de sus mediciones será miles de veces mayor.Un equipo internacional de investigadores dirigido por científicos del Instituto Conjunto de Laboratorio de Astrofísica (JILA, por sus siglas en inglés) creó los elementos básicos de un reloj nuclear, tomando como base el torio-229, cuyo núcleo presenta el salto energético más bajo de cualquier átomo conocido que requiera luz ultravioleta (de menor energía que los rayos X).El tic-tac nuclear resultante no es más preciso que un reloj atómico de estroncio, pero ahora que se ha demostrado el concepto básico, la tecnología real está a la vista, y muy cerca de su plena realización, consideran los investigadores.La investigación ya ha arrojado resultados sin precedentes, como la capacidad de observar detalles de la forma del núcleo de torio, algo que antes no era posible.Los relojes nucleares podrían servir no solo para mejorar la tecnología cotidiana. También serán de vital importancia para la ciencia, ya que podrían mejorar la comprobación de teorías fundamentales sobre el funcionamiento del universo, lo que podría dar lugar a nuevos descubrimientos en física. Podrían ayudar a detectar la materia oscura o comprobar si las constantes de la naturaleza son realmente constantes, lo que permitiría probar las teorías de la física de partículas sin necesidad de aceleradores de partículas a gran escala.La investigación fue publicada en la revista Nature.

