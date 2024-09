https://noticiaslatam.lat/20240904/el-blockchain-de-los-brics-sera-un-cambio-de-paradigma-en-medio-de-la-inminente-desdolarizacion-1157277432.html

El blockchain de los BRICS será un cambio de paradigma en medio de la inminente desdolarización

04.09.2024

La tendencia mundial a abandonar el dólar estadounidense, cada vez más utilizado como arma, ha ido ganando fuerza. Una nueva plataforma de transacciones de divisas que están desarrollando los BRICS está destinada a impulsar aún más la tendencia de la digitalización y la transición a otras monedas en las liquidaciones mutuas, señaló el experto financiero."Creo que es un avance enorme y significativo, porque […] la cadena de bloques es un sistema de pago inmutable. Y eso significa que no se puede manipular. También elimina cualquier elemento de corrupción, porque cuando se realiza un pago es totalmente transparente. Y una vez que se realiza, nadie puede borrarlo. Tiene una huella digital en línea que cualquiera puede consultar, que es totalmente transparente y también segura y rápida", señaló el experto.Una transacción inmutable se refiere a una transacción que, una vez registrada, no se puede alterar ni eliminar. Esta característica se asocia principalmente con la tecnología blockchain.Como parte de los esfuerzos de los BRICS para abandonar el dólar estadounidense como arma en las liquidaciones, Emms analizó el aumento de los rumores sobre el surgimiento de una nueva moneda de los BRICS y agregó que aún no había claridad en cuanto a "qué forma adoptará".Como todas las economías son diferentes, el experto añadió que no es partidario de un enfoque de "una moneda válida para todos" y recordó el "desastre que ha supuesto el euro".El sistema de pagos de los BRICS sería el último clavo en el ataúd de la imparable tendencia de desdolarización, explicó el experto, añadiendo que el dólar estadounidense "no tiene nada que lo respalde" y "no hay ninguna materia prima que lo sustente". Además, la oleada de impresión de dólares por parte de Washington es uno de los factores que impulsan la tendencia.“El dólar estadounidense no tiene nada que lo respalde. No hay ninguna materia prima que lo sustente, lo que permite a la Reserva Federal imprimir tanto como sea posible. Eso, sumado a la gran cantidad de deuda per cápita que ha experimentado Estados Unidos […] en los últimos 20 años aproximadamente, lo está haciendo realmente, en mi opinión, insostenible”, afirmó el experto.Comparó el dólar con un castillo de naipes que inevitablemente se derrumbará una vez que la gente deje de usarlo. Las naciones soberanas e independientes no deberían tener otros países como EEUU “que les digan qué hacer o que vean realmente qué negocios hacen entre sí”, añadió.En cuanto a la forma en que la criptomoneda TON, vinculada a Telegram, colapsó recientemente a raíz del arresto de Pável Dúrov, el analista señaló cómo ya se estaba recuperando. Sugirió que esto solo muestra la solidez de Telegram como empresa, que "se ha convertido en una institución".Telegram es un "sistema transparente y seguro", "la gente no lo espía" y su cofundador y director ejecutivo "está dispuesto a ir a prisión por ese hecho", señaló Emms. Expresó su opinión de que la función de monedero de criptomonedas de Telegram se ampliará y que "el cielo es el límite" para TON.

