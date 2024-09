https://noticiaslatam.lat/20240903/el-reino-unido-suspende-algunas-exportaciones-de-armas-a-israel-1157229159.html

El Reino Unido suspende algunas exportaciones de armas a Israel

El Reino Unido suspende algunas exportaciones de armas a Israel

Las autoridades británicas tomaron la decisión de detener algunas licencias de exportación de armas a Israel porque consideran que es probable que puedan ser... 03.09.2024, Sputnik Mundo

Según publica el medio británico The Times, el Gobierno de Reino Unido decidió suspender casi el 10% de las licencias británicas de exportación de armas hacia Israel porque temen que los dispositivos militares puedan ser utilizadas contra civiles en los territorios palestinos.David Lammy, ministro de Asuntos Exteriores, expresó que existe un "claro riesgo" de que las armas fabricadas por el Reino Unido puedan utilizarse para cometer una "grave violación del derecho internacional humanitario".El Gobierno británico suspendió 30 de las 350 licencias británicas de exportación de armas, que incluyen componentes para aviones de combate, helicópteros y aviones no tripulados, así como equipos para atacar objetivos en tierra, y se produce tras una revisión por parte del gobierno, informa el diario británico.Lammy puntualizó que la decisión gubernamental no se trata de una “prohibición general”, ni de un “embargo de armas”, y afirmó que la medida no tendrá un efecto material sobre la seguridad de Israel.En mayo de 2024, el Gobierno de Estados Unidos anunció una decisión similar al advertir que detendría algunos envíos de armas si el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llevaba adelante una incursión significativa en la ciudad palestina de Rafah."Dejé claro [a Israel] que, si entran a Rafah —porque no habían entrando en Rafah en ese entonces— no les proporcionaré las armas que se han utilizado históricamente, para encargarse de lugares como Rafah, para encargarse de las ciudades, que se encargan de ese problema", dijo Biden en una entrevista con la cadena de noticias CNN el pasado 8 de mayo.Washington detuvo un envío que consistía en 1.800 bombas de 2.000 libras y 1.700 bombas de 500 libras, según funcionarios estadounidenses, consultados por Reuters.Sin embargo, a mediados de agosto Estados Unidos aprobó vender un paquete de armas para Israel por valor de 20.000 millones de dólares, el cual incluye decenas de aviones de combate y misiles aire-aire avanzados, anunció el 13 de agosto el Departamento de Estado.

