https://noticiaslatam.lat/20240903/brasil-advierte-que-starlink-puede-perder-su-concesion-si-no-bloquea-el-uso-de-la-red-social-x-1157233599.html

Brasil advierte que Starlink puede perder su concesión si no bloquea el uso de la red social X

Brasil advierte que Starlink puede perder su concesión si no bloquea el uso de la red social X

Sputnik Mundo

Autoridades de Brasil advirtieron que la empresa de servicios de internet del multimillonario Elon Musk podría perder su concesión en el país, si se confirma... 03.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-03T04:00+0000

2024-09-03T04:00+0000

2024-09-03T04:00+0000

américa latina

elon musk

starlink

brasil

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/0b/0b/1118145352_0:288:3073:2016_1920x0_80_0_0_653840b0a83676d8064a85923d43c6ec.jpg

El presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel), Carlos Baigorri, afirmó a medios locales que, si hay pruebas y se confirma que Starlink incumple con la decisión judicial tomada por el juez Alexandre de Moraes, se podría iniciar un proceso administrativo, en el que, aseguró, se le garantizará a la empresa el derecho a una defensa.De acuerdo con Baigorri, la agencia reguladora de las telecomunicaciones en Brasil se encuentra monitoreando a la empresa de Elon Musk y, en caso de alguna transgresión a la decisión judicial, se informará al juez Moraes y se dará por iniciado el procedimiento administrativo. Starlink habría informado este domingo al presidente de Anatel que no cumpliría con esta resolución judicial hasta que las cuentas de la empresa también fueran desbloqueadas, según medios locales brasileños. El juez Moraes ordenó la semana pasada bloquear las cuentas de la empresa como garantía para el pago de las multas impuestas al grupo propiedad de Elon Musk.El 30 de agosto, Moraes ordenó suspender el uso de X en Brasil debido a los repetidos incumplimientos de órdenes judiciales por parte de Musk. El juez determinó que hasta que la empresa no cuente con representación legal en Brasil (requisito indispensable para operar en el país, según la normativa local) la red social no podrá funcionar.Este 2 de septiembre, la mayoría de jueces del Supremo también validaron uno de los puntos más polémicos de la decisión de Moraes, el que prevé multas de hasta 50.000 reales (8.880 dólares) para personas y empresas que usen "subterfugios tecnológicos" para mantenerse conectados a X, como el uso de VPN.Desde abril, Musk ha incumplido diversas órdenes de Moraes para bloquear cuentas de bolsonaristas investigados por el Supremo y acusados de difundir mensajes de odio y ataques a la democracia. El juez impuso a la empresa multas que ya suman más de 18 millones de reales (3,2 millones de dólares) por incumplir las órdenes judiciales y que el magnate se niega a pagar.

https://noticiaslatam.lat/20240903/musk-advierte-que-buscara-incautar-activos-de-brasil-tras-acciones-judiciales-contra-x-1157232886.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elon musk, starlink, brasil