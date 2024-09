https://noticiaslatam.lat/20240901/el-ministro-de-defensa-de-honduras-presenta-su-renuncia-a-la-presidenta-castro-1157199963.html

El ministro de Defensa de Honduras presenta su renuncia a la presidenta Castro

"La misión del Partido Libre y de la Resistencia está por encima del ejercicio de un cargo público, por ello, y para que se investigue con toda libertad, he presentado mi renuncia como Ministro de Defensa ante la Presidenta Xiomara Castro", afirmó el funcionario en la red social X. Agregó que lo hace "resaltando la integridad y el honor de mi padre Carlos Zelaya, quien ha comparecido voluntariamente ante el MP (Ministerio Público) para declarar sobre un video en reunión de hace 11 años (2013), con personas que fueron acusadas por narcotráfico".El diputado Zelaya, secretario del Congreso Nacional y dirigente del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que se le tendió una trampa cuando asistió a una reunión con miembros del cartel de narcotráfico Los Cachiros, la cual fue filmada, de lo cual tuvo conocimiento el sábado 31 de agosto. Zelaya, cuñado de la presidenta Castro, compareció el sábado ante el MP en una audiencia dirigida por el fiscal general, Johel Zelaya, debido a que fue mencionado durante el juicio por narcotráfico contra el ex presidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, Estados Unidos.Después de la salida de la diligencia ante el MP, Zelaya anunció que el lunes presentará su renuncia como diputado ante el Congreso para facilitar las investigaciones en su contra. El secretario general de Libre, el ex presidente Manuel Zelaya, convocó para este domingo 1 de septiembre a una sesión de emergencia la Coordinación Nacional del partido a partir de las 15.00 horas (21.00 GMT). Zelaya explicó en X que la decisión fue tomada "ante las declaraciones ofrecidas al MP por el diputado Carlos Zelaya y su renuncia ante el Congreso para someterse a una investigación nacional e internacional por su presencia en un video de hace 11 años con personas acusadas por narcoactividad". Hasta la noche de este 31 de agosto, la presidenta Castro no se había pronunciado sobre la renuncia de su ministro de Defensa.

