"¡Su cinismo es enorme!": Venezuela critica la visita a Chile de la jefa del Comando Sur de EEUU

"¡Su cinismo es enorme!": Venezuela critica la visita a Chile de la jefa del Comando Sur de EEUU

Yván Gil Pinto, canciller de Venezuela, criticó este 29 de agosto la reciente visita a Chile de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, esto... 29.08.2024, Sputnik Mundo

El funcionario condenó además los comentarios vertidos por Richardson en contra de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, tras su reelección en los recientes comicios presidenciales en Venezuela."La democracia y sus valores fundamentales siguen bajo ataque a nivel global. Y no tenemos que mirar más allá de Venezuela, en donde Nicolás Maduro continúa socavando la voluntad democrática del pueblo y ya ha causado que 7 y medio millones de venezolanos huyeran, incrementando la migración irregular en Sudamérica y Centroamérica", dijo la comandante general durante su participación desde Chile.Richardson, en compañía de Charles Q. Brown, Jr., presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, se reunieron con Maya Fernández Allende, ministra de Defensa de Chile, así como con líderes regionales de seguridad."Sus ridículas amenazas no sirven para motivar a los pequeños grupos violentos y terroristas que, en nuestro país, han fracasado nuevamente", sostuvo el canciller Gil en su condena a la visita de Richardson.Chile, en conjunto con otros 10 países como Argentina y Uruguay, dijeron desconocer la validez de los resultados de las elecciones venezolanas del 28 de julio anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), arguyendo que se le impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, que no fueron publicadas las actas de la votación y que no se realizó una auditoría "imparcial e independiente de todas ellas".

