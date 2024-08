https://noticiaslatam.lat/20240829/el-banco-de-mexico-reduce-su-prevision-del-pib-debido-a-una-desaceleracion-1157133887.html

El Banco de México reduce su previsión del PIB debido a una desaceleración

De acuerdo con su informe trimestral respectivo a abril-junio de este año, el Producto Interno Bruto (PIB) de México para este 2024 no será de 2,4%, como la institución bancaria había previsto en su informe anterior, sino de 1,5 %. Y para el 2025, calculó un crecimiento de 1,2%, inferior al 1,5% que había previsto con anterioridad.Según Banxico, en el último trimestre de 2023, la economía mexicana registró una ligera contracción. Posteriormente, dijo, exhibió en el primer trimestre de este año un avance marginal. "En el Informe anterior se preveía una recuperación del ritmo de expansión de la actividad económica en el segundo trimestre. Sin embargo, el crecimiento en dicho periodo continuó sorprendiendo a la baja y resultó significativamente menor a lo esperado", señaló. De acuerdo con el organismo, se espera que el crecimiento de la economía mexicana en 2024 y 2025 sea moderado, apoyado, principalmente, en el gasto interno.En particular, el banco anticipa que el consumo privado y, en menor medida, la inversión privada continúen expandiéndose, pero la contribución de esta última sería más baja a lo previamente anticipado, dado el menor dinamismo que ha mostrado y el entorno de incertidumbre que persiste tanto por "factores internos como externos".Según el informe, aunque se continúan esperando efectos positivos del gasto público, se prevé que estos sean menores a los originalmente anticipados.Asimismo, el Banxico señaló que la demanda externa seguiría mostrando una baja contribución al crecimiento en México durante 2024 ante la expectativa de que persista la debilidad en el sector manufacturero en Estados Unidos.Para 2025, el mejor desempeño esperado para la producción industrial de ese país contribuiría a una mayor demanda externa de nuestro país, si bien dichas previsiones se encuentran sujetas a una elevada incertidumbre, señaló el Banxico.En cuanto a los riesgos para el crecimiento de la economía mexicana, el Banxico considera que, a pesar del dinamismo que ha mostrado la economía de Estados Unidos, su crecimiento sea menor a lo esperado, en detrimento de la demanda externa de México.También estimó que los numerosos procesos electorales alrededor del mundo y sus resultados incrementen en el corto plazo la incertidumbre sobre las acciones a implementarse o que en el largo plazo conduzcan a políticas que incidan adversamente sobre la demanda externa y el gasto en consumo e inversión en México.Otro riesgo considerado por la institución bancaria es que el gasto público dé un menor impulso sobre la actividad económica que el anticipado.Asimismo, que un escalamiento de diversos conflictos geopolíticos en distintas regiones del mundo repercuta adversamente en la economía global en general o en los flujos de comercio internacional en particular, y que fenómenos meteorológicos tales como temperaturas extremas, ciclones o sequías impacten adversamente la actividad económica nacional.

