https://noticiaslatam.lat/20240829/borrell-ordena-iniciar-proceso-tecnico-para-preparar-sanciones-contra-ministros-israelies-1157155825.html

Borrell ordena iniciar proceso técnico para preparar sanciones contra ministros israelíes

Borrell ordena iniciar proceso técnico para preparar sanciones contra ministros israelíes

Sputnik Mundo

BRUSELAS (Sputnik) — El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que había ordenado a iniciar el proceso técnico para preparar sanciones contra... 29.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-29T19:48+0000

2024-08-29T19:48+0000

2024-08-29T19:48+0000

internacional

josep borrell

itamar ben-gvir

benjamín netanyahu

política

israel

franja de gaza

hamás

🌍 oriente medio

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/19/1144090940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_362797dab3baf0d252797f9abbf85da5.jpg

Poco antes este 29 de agosto, Borrell informó que había presentado un plan oficial a la UE de sancionar al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich por sus declaraciones provocativas respecto a los palestinos. El 5 de agosto, Smotrich calificó el bloqueo de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza como justificado en el contexto de la lucha por la liberación de los rehenes israelíes, sin importar si eso provoca la muerte por hambre de dos millones de palestinos. Por su parte, a mediados de agosto, Ben Gvir instó en el Monte del Templo (o Explanada de las Mezquitas) a no viajar a Doha ni a El Cairo para participar en negociaciones sobre la Franja de Gaza, sino a ir hasta el final en la guerra contra el movimiento Hamás, y también declaró que Israel prevé permitir que los judíos recen en ese sitio. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó las palabras de Ben Gvir sobre la política de Israel para el Monte del Templo y afirmó que la misma no ha cambiado. En cuanto a las negociaciones, el 25 de agosto, el Cairo acogió la segunda ronda de las negociaciones sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza celebrada por la iniciativa de Estados Unidos, Catar y Egipto. Hasta el momento, las partes no lograron encontrar un consenso para pactar un acuerdo. Israel sigue exigiendo su presencia en la ruta Filadelfia a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto y puestos fronterizos. El movimiento palestino Hamás tacha la condición de inaceptable. El 7 de octubre, un ataque coordinado por el movimiento palestino Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros. En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento unos 40.600 muertos y más de 93.800 heridos. Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

https://noticiaslatam.lat/20240829/el-jefe-de-la-onu-insta-a-israel-a-parar-la-operacion-en-cisjordania-1157141131.html

https://noticiaslatam.lat/20240827/israel-informa-de-liberacion-de-un-rehen-secuestrado-por-hamas-el-7-de-octubre-1157090202.html

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

josep borrell, itamar ben-gvir, benjamín netanyahu, política, israel, franja de gaza, hamás, 🌍 oriente medio, 📰 conflicto palestino-israelí