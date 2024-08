https://noticiaslatam.lat/20240828/un-nino-rompe-un-artefacto-creado-1500-anos-antes-de-cristo-en-un-museo-israeli-1157126825.html

Un niño rompe un artefacto creado 1.500 años antes de Cristo en un museo israelí

Un niño rompe un artefacto creado 1.500 años antes de Cristo en un museo israelí

Sputnik Mundo

Una pieza de museo, un jarrón de la época de los reyes bíblicos David y Salomón, fue rota en pedazos por un niño de cuatro años de edad en el Museo Hecht de... 28.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-28T20:30+0000

2024-08-28T20:30+0000

2024-08-28T20:30+0000

internacional

🎭 arte y cultura

israel

bbc

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1c/1157127542_0:12:556:324_1920x0_80_0_0_728d747525309ad1035987d598ae237e.jpg

Según el museo, el jarrón fue hecho en el periodo de la Edad de Bronce, entre 2.200 y 1.500 antes de Cristo, "y era un artefacto raro por estar tan intacto". El jarrón se encontraba a un costado de la entrada del recinto y no estaba protegido por un cristal, porque la administración del museo cree que hay un "encanto especial" cuando las piezas son mostradas sin obstáculos. A pesar de eso, el Museo Hecht ofreció un recorrido para la familia pocos días después del accidente. El medio británico asegura que el recinto cultural nombró a un especialista para restaurar el jarrón, que será colocado en el mismo lugar. La administración también afirmó que no pretende instalar un cristal para proteger el artefacto y que continuará con su "tradición". El padre del menor dijo a la BBC que su familia se sentirá "aliviada" al ver el jarrón restaurado, pero subrayó que lo "sienten mucho" porque "no volverá a ser el mismo objeto". El museo comentó que las piezas de cerámica similares que fueron encontrados en excavaciones arqueológicas generalmente están quebradas o incompletas cuando son desenterradas, por lo que ese jarrón intacto fue "un hallazgo impresionante".

https://noticiaslatam.lat/20240812/arqueologos-encuentran-en-bulgaria-una-figurilla-antigua-del-dios-dionisio-con-una-pantera--foto-1156783770.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🎭 arte y cultura, israel, bbc