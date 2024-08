https://noticiaslatam.lat/20240828/exoneran-a-mexicano-que-estuvo-encerrado-14-anos-en-eeuu-por-un-homicidio-que-no-cometio-1157113423.html

Exoneran a mexicano que estuvo encerrado 14 años en EEUU por un homicidio que no cometió

El ciudadano mexicano Anthony Bedolla, quien pasó 14 años preso en una cárcel de Estados Unidos acusado de homicidio, salió esta semana de prisión tras ser... 28.08.2024, Sputnik Mundo

Bedolla fue puesto en libertad el 22 de agosto de 2024, tras ser exonerado de los cargos criminales que se le imputaron injustamente en un incidente ocurrido en un club nocturno en Indianápolis, Indiana, en 2010.Investigaciones posteriores demostraron que Bedolla, que nunca reconoció su culpabilidad, no se encontraba en la escena del crimen y fue sentenciado por un testimonio falso en un juicio sin jurado.A través del Programa de Defensoría a Personas Mexicanas en Materia Penal (PDM) se introdujo a la Corte Superior del Condado de Marion, una petición para presentar la evidencia que lo absuelve del delito, y para anular su sentencia de 45 años de cárcel. Su condena fue anulada el 20 de agosto, tras permanecer encarcelado por 14 años, y dos días después fue puesto en libertad, informó la Cancillería mexicana.La liberación del señor Bedolla es el primer caso exitoso del PDM, que se formalizó en diciembre de 2023 entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de México en Chicago, con la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame."En los casos de condena injusta, no sólo se condena a un inocente y se le priva de libertad por un delito que no cometió, sino que el verdadero asesino sigue en libertad y no se le exigen responsabilidades. Así que, realmente, es una doble tragedia e injusticia para la sociedad", agregó el profesor de acuerdo con un comunicado de la Facultad.Gurulé declaró que el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis cometió una grave falta policial al ocultar pruebas exculpatorias sustanciales de un sospechoso alternativo, el verdadero asesino. La policía también ocultó pruebas exculpatorias que habrían socavado gravemente la credibilidad del testigo de cargo decisivo en el caso. El detective principal también testificó falsamente en el juicio y durante una declaración, lo que condujo a la condena injusta de Bedolla, de acuerdo con el fallo final del caso. El PDM brinda asistencia legal especializada a personas que enfrentan delitos graves y que existan elementos legales suficientes para presumir su inocencia, que hayan recibido sentencias desproporcionadas por injusticias del sistema, y pertenezcan a poblaciones con mayor posibilidad a ser vulneradas, como menores de edad o integrantes de pueblos originarios. De acuerdo con la Cancillería de México, el Consulado en Indianápolis continuará ofreciendo asistencia y protección consular a Bedolla, particularmente en su reinserción a la sociedad.

