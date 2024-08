https://noticiaslatam.lat/20240828/alrededor-de-50000-familias-migrantes-podrian-ser-desalojadas-en-nueva-york-1157100714.html

Alrededor de 50.000 familias migrantes podrían ser desalojadas en Nueva York

Alrededor de 50.000 familias migrantes podrían ser desalojadas en Nueva York

La Coalición Inmigrante de Nueva York (NYIC, por sus siglas en inglés) ofreció este 27 de agosto una rueda de prensa para hablar sobre el regreso a clases de los niños que habitan en refugios establecidos en la ciudad de Nueva York, y advirtió que alrededor de 50.000 familias inmigrantes están en riesgo de desalojo de los albergues temporales establecidos por el gobierno local.El grupo de ayuda a migrantes señaló que las familias pueden volver a solicitar nuevos alojamientos, pero no se les garantiza que permanezcan en su refugio actual y recordó que todo estudiante en una vivienda temporal tiene garantizado el derecho a una educación hasta la edad de 21 años.En un documento explicativo dirigido a las familias migrantes que actualmente habitan en refugios, la NYIC recordó que a los estudiantes en viviendas temporales no se les puede negar la inscripción debido a su situación de vivienda o falta de documentos de inscripción, por lo que tienen derecho a permanecer en su escuela de origen o eligen asistir a su nueva escuela zonificada."Bajo la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento, los estudiantes que viven en viviendas temporales tienen derecho a una educación pública gratuita y tienen derecho a la inscripción inmediata en su escuela zonificada. No están obligados a presentar documentación para inscribirse en una escuela pública de la ciudad de Nueva York", destacó la organización en el documento.La NYIC dijo que las familias en peligro de desalojo forman parte de los cerca de 211.000 inmigrantes, la mayoría latinoamericanos, llegados a Nueva York en los últimos dos años, y entre los que hay unos 36.000 niños y jóvenes en edad escolar."La ciudad de Nueva York ha visto a más de 36.000 estudiantes solicitantes de asilo unirse a nuestro sistema escolar público en los últimos años, muchos de los cuales son jóvenes en edad escolar que buscan comenzar la escuela este año. Estos estudiantes y todos nuestros estudiantes de inglés merecen acceso a una educación de calidad", dijo Kesi Gordon, representante de la NYIC, en conferencia de prensa.

