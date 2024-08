https://noticiaslatam.lat/20240827/el-principal-partido-de-centroizquierda-de-mexico-deja-de-existir-a-nivel-nacional--1157098224.html

El principal partido de centroizquierda de México deja de existir a nivel nacional

El principal partido de centroizquierda de México deja de existir a nivel nacional

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Partido de la Revolución Democrática (PRD), principal formación de centroizquierda del país y que fue durante varios años la... 27.08.2024

En un video difundido en sus redes sociales, Zambrano llamó a la militancia a formar "un nuevo proyecto partidista renovado y moderno", a partir de los registros locales que preservó a nivel local, pero sin esas siglas históricas. El PRD fue cofundado en 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas —hijo del expresidente general Lázaro Cárdenas (1936-1940)—, después de escindirse del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y perder un año antes las elecciones, cuando denunció un fraude electoral. En la fundación también participó Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo. Esa formación surgió con un enfoque de centroizquierda de una coalición de Cárdenas con los partidos de las izquierdas electorales socialistas y comunistas, encabezados por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). El PRD postuló dos veces a la presidencia a Cárdenas (1994 y 2000) y dos más a Andrés Manuel López Obrador (2006 y 2012); los llevó a gobernar la capital, el primero en 1997 y el segundo en 2000, hasta que el actual gobernante se escindió en 2012 para crear el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con un programa de izquierda nacionalista bajo su firme liderazgo personal. El fin de un ciclo Jesús Zambrano, quien fue presidente de la Cámara de Diputados (2015-2016), dijo que la estructura partidaria y los recursos que recibirá como formación local tras perder el registro federal servirá para una nueva formación política que no será un "PRD 2.0". El fundador de la guerrilla de la Liga Comunista "23 de Septiembre" y del PSUM, de filiación socialista, dijo que las filas del partido que pierde su registro a nivel nacional "no bajarán los brazos" y el nuevo proyecto será "renovado, moderno y abierto a la sociedad". Zambrano es conocido por haberse reunido con el expresidente cubano Fidel Castro, fallecido en 2016, por haber recibido un balazo en la boca en un enfrentamiento en 1974 y estado preso durante la llamada "Guerra Sucia" contrainsurgente mexicana. El llamado fue dirigido a sumar otros liderazgos y agrupamientos que comparten "ideas básicas para servirle a la gente". Finalmente, dijo que el país latinoamericano atraviesa por "una emergencia nacional que exige a las nuevas generaciones jóvenes que encabecen esta nueva hazaña". El llamamiento fue hecho con la consigna enarbolada por Cárdenas: ¡Democracia ya, patria para todas y todos!". López Obrador dijo la semana pasada, cuando se prefiguraba el desenlace, que el PRD "evitó la pretensión bipartidista y surgió del pueblo, de un fraude electoral (1988), de mucha gente que dio su vida y luchó por causas justas". El gobernante termina su mandato el último día de septiembre y su cargo será asumido por su correligionaria Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México (2018-2023).

