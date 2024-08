https://noticiaslatam.lat/20240827/diplomatico-polaco-varsovia-desconoce-cuantos-de-sus-mercenarios-combaten-en-ucrania-1157085639.html

Diplomático polaco: Varsovia desconoce cuántos de sus mercenarios combaten en Ucrania

Sputnik Mundo

Las autoridades polacas no pueden proporcionar ni siquiera un número aproximado de mercenarios polacos que luchan por Kiev, declaró a Sputnik un representante... 27.08.2024

Explicó que la legislación de Polonia permite a los ciudadanos servir en un Ejército u otra fuerza paramilitar extranjera solo después de que reciban un permiso del Ministerio del Interior y la Administración, y los exmilitares necesitan obtener un permiso del Ministerio de Defensa del país. Además, deben cumplir otros requisitos, en particular, no tener antecedentes penales ni deudas fiscales y no ser un miembro activo del Ejército polaco, de lo contrario pueden enfrentar una pena de prisión de hasta cinco años. El representante de la Cancillería polaca agregó que en la práctica, la mayoría de los ciudadanos no reciben ningún permiso y se van a Ucrania a su propio riesgo. Por lo tanto, continuó, las autoridades no pueden estimar ni siquiera un número aproximado de sus mercenarios que participan en los combates al lado de Kiev. En febrero pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, informó que la mayoría de los mercenarios que combaten al lado de Kiev son de Polonia. Según las estimaciones del Ministerio de Defensa de Rusia, para marzo pasado, casi 13.400 mercenarios, incluidos 2.960 polacos, llegaron a Ucrania. En aquel momento la entidad confirmó la eliminación de 5.962 mercenarios extranjeros por las tropas rusas.

https://noticiaslatam.lat/20240820/rusia-revela-que-eeuu-gran-bretana-y-polonia-colaboraron-en-el-ataque-ucraniano-en-kursk-1156947429.html

