https://noticiaslatam.lat/20240826/amlo-acusa-a-israel-de-proteger-a-responsables-de-tortura-por-negarse-a-extraditar-a-tomas-zeron-1157072557.html

AMLO acusa a Israel de "proteger a responsables de tortura" por negarse a extraditar a Tomás Zerón

AMLO acusa a Israel de "proteger a responsables de tortura" por negarse a extraditar a Tomás Zerón

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió al extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR)... 26.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-26T19:10+0000

2024-08-26T19:10+0000

2024-08-26T19:10+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

ayotzinapa

tomás zerón

méxico

política

enrique peña nieto

israel

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1a/1157071537_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3edacd45ce518d6dc35ba5b128c613eb.jpg

Asimismo, el mandatario mexicano refirió que Zerón sigue en Israel, por lo que criticó al Gobierno de Tel Aviv por hacer caso omiso a las dos cartas que anteriormente envió para solicitar la extradición del exfuncionario mexicano.Al ser cuestionado sobre la posible participación del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero, López Obrador comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que debe dictaminar si pide que declare al respecto."Yo no protejo a nadie. No soy tapadera, ni cómplice de nadie. No establezco relaciones de complicidad con nadie, pero actuamos con apego a la verdad, porque no vamos, de ninguna manera, a utilizar chivos expiatorios", precisó.Los comentarios de López Obrador surgen a raíz de la publicación de las respuestas de Zerón a un cuestionario enviado por el entonces subsecretario de Derechos Humanos y titular de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotizanapa (COVAJ), Alejandro Encinas.Esto se dio a conocer por parte del colectivo de periodistas Fábrica de Periodismo, con apoyo del diario mexicano El Universal.De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, el exfuncionario mexicano tiene una vida de lujo y es muy activo socialmente en suelo israelí. Sin embargo, en México, las líneas de investigación lo señalan, entre otras personas, como uno de los creadores de la llamada verdad histórica.Acerca de esta versión, de acuerdo con el cuestionario de Zerón, esta fue creada por Peña Nieto y altos funcionarios durante su mandato."La verdad histórica fue construida en reuniones presididas por Enrique Peña Nieto, en las que participaron los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong, el general Salvador Cienfuegos, el almirante Vidal Soberón, el director del Cisen Eugenio Ímaz, el procurador Jesús Murillo Karam, así como Aurelio Nuño y Eduardo Sánchez, el vocero y el jefe de la Oficina de la Presidencia", expresó.

https://noticiaslatam.lat/20240620/amlo-critica-a-las-agencias-de-eeuu-por-injerencia-en-caso-ayotzinapa-por-no-respetar-soberanias-1155594011.html

ayotzinapa

méxico

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, ayotzinapa, tomás zerón, méxico, política, enrique peña nieto, israel