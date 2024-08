https://noticiaslatam.lat/20240824/exmilitar-de-eeuu-la-estabilidad-de-la-otan-no-es-lo-que-nos-dicen-hay-fisuras-internas-1157033057.html

Exmilitar de EEUU: "La estabilidad de la OTAN no es lo que nos dicen, hay fisuras internas"

Exmilitar de EEUU: "La estabilidad de la OTAN no es lo que nos dicen, hay fisuras internas"

Existen fisuras en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debido a que muchos de sus miembros descreen cada vez más de la estrategia de... 24.08.2024

Rasmussen señaló que las políticas exigidas por la administración de Joe Biden y por los líderes de la OTAN en Bruselas han alarmado a muchos mandatarios "responsables" en Europa. La OTAN ha sido esencialmente una extensión del Ejército estadounidense y el brazo armado de la política exterior de Washington, indicó el teniente coronel retirado. En el pasado, la Unión Soviética y luego Rusia buscaron ser miembros de la OTAN, pero cada intento de construir juntos una alianza fue rechazado por EEUU, recordó Rasmussen. Si bien se argumentaba que Occidente estaba defendiendo la democracia de la amenaza de la Unión Soviética, uno necesita preguntarse si realmente era cierto, agregó. Después de la caída de la Unión Soviética, no hubo ninguna amenaza y las excursiones de la OTAN fueron todas de naturaleza "ofensiva", como por ejemplo Irak, Afganistán, Libia y otros países, dijo Rasmussen. Sin embargo, el mundo ha ido cambiando y la situación hoy no es la que era hace 30 años, afirmó el exmilitar. "Desafortunadamente, nuestros líderes de política exterior no han despertado de sus sueños", añadió Rasmussen.

