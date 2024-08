https://noticiaslatam.lat/20240824/crece-la-indignacion-por-la-matanza-de-mas-de-150-osos-pardos-en-suecia--1157030933.html

Crece la indignación por la matanza de más de 150 osos pardos en Suecia

El gobierno sueco emitió 486 licencias para matar osos en la temporada de cacería anual, lo que equivale aproximadamente al 20% de la población restante de... 24.08.2024, Sputnik Mundo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/106542/19/1065421914_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_5a2e47657718c329d93a67a02ce25f40.jpg

Ante la noticia de que 152 osos pardos ya habían sido asesinados en las primeras 48 horas de la temporada anual de caza de este mamífero, numerosos grupos conservacionistas han criticado la postura permisiva del gobierno sueco, que ha aumentado la expedición de licencias para matarlos.Vale recordar que el año pasado, se registró la muerte de 722 osos pardos —considerados en peligros de extinción justamente por la práctica de caza indiscriminada— durante la temporada de caza en Suecia, marcando un récord de asesinatos de estos mamíferos en la historia del país escandinavo.Magnus Orrebrant, presidente de un grupo local de defensa de la vida silvestre, le dijo a The Guardian que lo que seguía pasando en Suecia con los osos pardos era una "matanza pura".El diario británico señala que los agentes de policía suecos han estado patrullando los bosques a pie y con drones para garantizar el "desarrollo pacífico de la actividad de los cazadores" en medio de preocupaciones de que el aumento de las licencias pueda provocar protestas."Hemos considerado necesario garantizar que no haya interferencias en el trabajo de los cazadores durante la caza de osos de este año", afirmó Joacim Lundqvist, oficial de policía y coordinador de vida silvestre para el norte de Suecia, según consigna el medio. "Esto se debe a que ha habido un aumento de manifestantes en la cacería de linces y lobos que tuvo lugar a principios de este año", agregó.El artículo recuerda que en los últimos dos años, Suecia ha sacrificado miles de lobos, linces y osos, y las cacerías del año pasado batieron récords modernos en cuanto al número de animales sacrificados. En 2023, el país llevó a cabo la mayor cacería de lobos en tiempos modernos, con el objetivo de sacrificar a 75 de una población en peligro de extinción de sólo 460 lobos.Truls Gulowsen, director de la Organización Noruega para la Conservación de la Naturaleza, dijo a The Guardian que estaban "muy preocupados" por la matanza de osos pardos ocurriendo en la región. "Es una reducción significativa y bastante dramática de la población de osos pardos escandinavos. Ahora que Suecia está reduciendo seriamente su población, esto afectará la capacidad de supervivencia de toda la población escandinava", advirtió.

suecia, osos, animales, medioambiente