https://noticiaslatam.lat/20240823/mexico-se-rezaga-en-la-vacunacion-de-su-poblacion-necesitamos-urgentemente-elevar-las-coberturas-1156950933.html

México se rezaga en la vacunación de su población: "Necesitamos urgentemente elevar las coberturas"

México se rezaga en la vacunación de su población: "Necesitamos urgentemente elevar las coberturas"

Sputnik Mundo

A cuatro años del inicio de la pandemia por COVID-19, México no solo no ha podido recuperar niveles de vacunación óptimos, sino que en algunas entidades... 23.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-23T18:49+0000

2024-08-23T18:49+0000

2024-08-23T18:49+0000

américa latina

sociedad

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

estado de méxico

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

💗 salud

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0c/13/1146709140_637:828:2806:2048_1920x0_80_0_0_ec0343c4504dae56c95b444394542a74.jpg

"Necesitamos urgentemente elevar las coberturas de vacunación", aseguró a Sputnik el doctor Jorge Díaz Ramírez, responsable de la clínica de atención preventiva del viajero y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, al hablar específicamente sobre el caso de la vacuna SRP que protege contra el virus del sarampión —uno de los más contagiosos en la historia de la humanidad— la rubéola y las paperas.De acuerdo con el médico, en este caso, el porcentaje de niños de 6 años vacunados con SRP llega a 80% a nivel nacional, cuando un nivel recomendado debe ser de 95%. Para el doctor Díaz, uno de los factores por lo que no se han recuperado los porcentajes de vacunación ideales es que las estrategias de comunicación de las autoridades de salud para promover la vacunación no han sido suficientes para sensibilizar y generar conciencia sobre todo entre los padres jóvenes que están teniendo hijos en la actualidad.Sarampión: nueva alertaEl pasado 4 de junio, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), emitió un "aviso epidemiológico" en el que confirmó siete casos de sarampión en México; uno importado, cuatro casos asociados al caso importado y dos casos con "fuente de infección desconocida y en estudio". "Ninguno de los casos contaba con antecedente vacunal a sarampión-rubéola", acotó el sistema dependiente de la Secretaría de Salud.Conforme al aviso del Sinave, en 2024 y hasta la semana 21 (inicios de abril) se habían notificado un total de 1.871 casos probables de sarampión o rubéola, de los cuales se habían confirmado solo los siete casos mencionados.Durante el 2019 se notificaron 5.173 casos probables de sarampión o rubéola, de los cuales 20 casos fueron confirmados a sarampión y en 2020 se notificaron 2.518 casos probables, de los cuales 196 casos fueron confirmados a sarampión, 163 de ellos en Ciudad de México y 30 en el Estado de México, según la información oficial.En el 2022 se notificaron 2.536 casos probables de sarampión o rubéola, y ningún caso confirmado. Y en el 2023 se notificaron 2.208 casos probables de sarampión o rubéola, y ningún caso confirmado, de acuerdo con el Sinave. Avance insuficienteComo en prácticamente todos los países del mundo, la cobertura de vacunación se desplomó durante los años de la pandemia de COVID-19. En México, el promedio de cobertura nacional en menores de un año de edad llegó en 2020, el año en que se reportó el primer caso de coronavirus, a 64,7 %, según los datos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.Para el doctor Díaz, el hecho de que en 2023 el promedio de vacunación para niños de un año de edad haya alcanzado un porcentaje de 86,6% es un avance significativo.Además, señala el especialista, México ha avanzado a pasos agigantados en la investigación, preclínica y clínica, y el desarrollo de vacunas y se ha convertido en un punto regional muy importante para la producción y la distribución de los preparados.Y también ha habido avances en otras áreas. Por ejemplo, la inclusión en la cartilla de vacunación de la vacuna hexavalente que protege contra seis enfermedades y que sustituye a la pentavalente que ofrecía inmunidad contra cinco males. O, en el caso de la SRP, se desarrolló una vacuna que permite inocular a los menores una segunda dosis y ahora se completa el esquema en menos de seis meses y no en cinco años, como sucedía anteriormente.Otro caso es el del Estado de México, donde el promedio de cobertura en niños de 4 años de edad, por ejemplo, fue de apenas 44,1% en 2023 y de 54% en el caso de los menores de 18 meses.Estrategias fallidas"Hay un rezago", admite el doctor Díaz, quien explica que tiene que ver con las estrategias de comunicación que implementa cada estado, que tiene que convocar a la población con anticipación para que puedan ser exitosas las campañas de vacunación."Por otro lado, está la percepción de la de la población mexicana de cada uno de los estados del riesgo y la importancia de vacunar a los niños a los menores de edad y a los adultos mayores o incluso también para algunos sectores de la población importantes que son alcanzadas por las campañas nacionales de vacunación como las embarazadas", dice el médico universitario.En este sentido, afirma el experto, pareciera ser que los servicios de salud se perciben lejanos a la gente, no necesariamente en cuanto a distancia, sino en cuanto a comunicación."No vacunar nos hace vulnerables a todos, no, nada más a los que no se hayan vacunado, sino a todos para la reintroducción y la circunferencia de circulación de enfermedades como el sarampión", advierte el especialista de la UNAM."La receptividad que tiene la población mexicana en la ciencia, en los científicos y en los médicos es una buena una ventaja en nuestro país. Ahora habrá que aprovecharla de alguna manera tal para crear estrategias de comunicación dirigidas a incrementar las coberturas de vacunación en este 13 -15% que tenemos todavía pendiente alcanzar", afirma.Autosuficiencia, factor claveDe acuerdo con el especialista, otro factor clave para avanzar en las coberturas es la autosuficiencia para la producción de vacunas que el país necesita, donde ha habido avances, pero aún sigue habiendo una dependencia importante del exterior.Conforme al experto, con la pandemia de COVID-19 hubo escasez porque las vacunas contra el coronavirus desplazaron al resto de los preparados en cuanto a la fabricación y la distribución, pero eso no fue un factor significativo porque siempre ha habido disponibilidad.De cualquier manera, señala, al ser México un país que depende de la producción en otros países, todavía se necesita fortalecer la adquisición y el desarrollo de tecnologías que ayuden al país a ser autosuficiente."Si hay insumos y hay vacunas y abasto habrá que saber aprovechar los diferentes mecanismos de comunicación hacia el interior de nuestra población", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20240725/sheinbaum-da-continuidad-al-director-del-instituto-de-salud-publica-mas-grande-de-mexico-1156393742.html

https://noticiaslatam.lat/20240130/mexico-fabricara-hasta-25-millones-de-dosis-mensuales-de-la-vacuna-patria-contra-el-covid-19-1147843237.html

https://noticiaslatam.lat/20231124/arriban-a-mexico-592000-dosis-de-vacunas-sputnik-v-contra-el-covid-19-1146018174.html

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

estado de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

sociedad, méxico, ciudad de méxico (cdmx), estado de méxico, universidad nacional autónoma de méxico (unam), 💗 salud