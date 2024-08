https://noticiaslatam.lat/20240823/la-fanfarroneria-de-kiev-sobre-su-apoyo-a-rebeldes-en-africa-es-una-derrota-para-ucrania-1157025288.html

La "fanfarronería" de Kiev sobre su apoyo a terroristas en África es "una derrota para Ucrania"

La "fanfarronería" de Kiev sobre su apoyo a terroristas en África es "una derrota para Ucrania"

Kiev sufrió una derrota simbólica por su "fanfarronería" después de un ataque de militantes a un convoy militar del Grupo Wagner en Malí

Los gobiernos de Malí y Níger rompieron relaciones con Ucrania recientemente y, junto a sus homólogos de Burkina Faso, enviaron una carta al Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo una acción contra Kiev por su apoyo al terrorismo en África, especialmente en la región del Sahel.Esto sucedió después de que el portavoz de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Andrei Yusov, alardeó abiertamente de que su país suministró inteligencia y otra asistencia no especificada a los rebeldes tuareg en Malí para que atacaran a los combatientes del Grupo Wagner a finales de julio. El periódico señala que Ucrania no hizo comentarios sobre la misiva, pero, tras las declaraciones de los gobiernos africanos, las autoridades ucranianas se retractaron de las palabras del representante de la inteligencia militar del país eslavo, diciendo que "no había pruebas de su papel en el apoyo a los rebeldes en Malí". A principios de agosto, la prensa francesa informó que a los terroristas de los grupos separatistas armados malienses CSP-DPA, que recibieron entrenamiento en Ucrania, no les gustó que el representante del servicio de inteligencia ucraniano revelara información sobre la cooperación en las dos partes. Los militantes temen las consecuencias de la posible extensión del conflicto ucraniano hacia el territorio de Malí. Anteriormente, la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, dijo que el hecho de que Kiev coopere con terroristas en el Sahel no es sorprendente, ya que la propia Ucrania ha recurrido repetidamente a métodos terroristas.

ucrania

sahel

malí

níger

