Al menos 19.000 niños huérfanos por los bombardeos israelíes sobreviven en la Franja de Gaza

Al menos 19.000 niños huérfanos por los bombardeos israelíes sobreviven en la Franja de Gaza

La ofensiva israelí en la Franja de Gaza para erradicar a Hamás está despojando a los niños de sus padres y a los padres de sus hijos, rompiendo la unidad... 23.08.2024, Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí

"En medio de los bombardeos, las evacuaciones constantemente desordenadas de tienda a tienda y de apartamento a hospital y a refugio, nadie puede decir cuántos niños han perdido la pista de sus padres y cuántos los han perdido para siempre", asevera el texto. Basados en un método estadístico a partir del análisis de otras guerras, los expertos de Naciones Unidas estiman que al menos 19.000 niñas y niños sobreviven sin sus padres, ya sea con familiares, con otros cuidadores o solos. Sin embargo, la cifra real probablemente sea mayor, pues las guerras que sirvieron como base para el calculo no implicaron tantos bombardeos ni desplazamientos internos, en un lugar tan pequeño y poblado, con una población tan alta de niños, dijo el portavoz de la agencia de la ONU para la infancia, Joanathan Crickx, citado por The Washington Times.Sólo en abril, informó el medio, el 41% de las familias encuestadas por el organismo de la ONU dijo que cuidaban a niños que no eran los suyos. Además, varios bebés han nacido huérfanos después de que sus madres heridas en los bombardeos israelíes murieran dando a luz, de acuerdo con la obstetra británica Deborah Harrington, que fue testigo del nacimiento de dos pequeños de esa manera cuando trabajó como voluntaria en el enclave palestino en diciembre del año pasado. Otra de las situaciones que lleva a los menores a quedar solos es cuando las Fuerzas de Defensa de Israel arrestan a sus padres o después de un ataque aéreo, cuando los niños corren solos en medio de la confusión. Médicos consultados por el diario dijeron que han tratado a muchos niños huérfanos, incluso amputados. En medio del caos, los trabajadores humanitarios intentan localizar a los padres o familiares de los menores, detalla el medio. Sin embargo, detalla que los sistemas gubernamentales han colapsado, las comunicaciones son irregulares y las órdenes de evacuación constantes han dividido a los árboles genealógicos, enviando "astillas en todas direcciones". Incluso, algunos niños pequeños están tan afectados por los bombardeos que se han quedado mudos y son incapaces de dar sus nombres, haciendo que la búsqueda de sus padres sea casi imposible, dijo el medio citando a un grupo de ayuda que dirige un orfanato en Gaza, Aldeas Infantiles SOS. Por ello, un trabajador benéfico declaró al medio estadounidense que, aún en tiempos de posguerra, la Franja de Gaza será un lugar difícil para crecer. "Entonces, ¿qué pasa con estos niños que no tienen fuente de ingresos ni sustento, después de haber perdido a sus padres o madres?" dijo el trabajador humanitario.

