Totalmente resistente a la guerra electrónica: conoce el dron ruso Knyaz Vandal de Nóvgorod | Videos

El nuevo dron FPV Knyaz Vandal de Nóvgorod —o Príncipe Vándalo de Nóvgorod—, desató el caos en las columnas blindadas ucranianas en la región rusa de Kursk... 22.08.2024, Sputnik Mundo

A mediados de agosto, se filtraron en Internet imágenes en las que se veían drones atacando una serie de equipos militares de la OTAN, desde un M113 hasta un Humvee especial.La aeronave no tripulada fue creada por ingenieros del Centro de Investigación y Producción Ushkuinik de Veliki Nóvgorod, que abrió sus puertas en 2023 y se especializa en drones y sistemas de supresión de guerra electrónica.Presenta una ingeniosa solución a las interferencias, a saber, el control a través de un cable de fibra óptica, que lo hace prácticamente invulnerable a los medios de guerra electrónica y a las zonas muertas de radio. El cable se desenrolla a medida que el dron vuela a distancias de entre 10 y 20 km, y transmite imágenes de alta resolución a los operadores del dispositivo.Además de proteger al dron de las interferencias, los controles por cable hacen imposible detectar el centro de control del aparato mediante medios de reconocimiento electrónico, lo que garantiza la seguridad de sus operadores.Esta solución única hace que el dron sea "más eficaz que un dron convencional", ya que la incapacidad del adversario para bloquearlo significa que no es tan probable que sea aterrizado forzosamente o que deje caer su carga más allá de su objetivo, declaró el experto militar Viktor Litovkin a los medios rusos.Esta aeronave no tripulada es una nueva versión del viejo concepto de misiles antitanque fly-by-wire, cuyo desarrollo se remonta a la Guerra Fría, e incluye una serie de armas, desde el soviético Malyutka y el estadounidense TOW hasta el francés MILAN. Pero estos sistemas tienen limitaciones de alcance que suelen rondar los 3 km.

