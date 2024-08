https://noticiaslatam.lat/20240822/rusia-insta-a-la-onu-a-aprobar-una-nueva-resolucion-sobre-la-tregua-en-gaza-1157002024.html

Rusia insta a la ONU a aprobar una nueva resolución sobre la tregua en Gaza

Rusia insta a la ONU a aprobar una nueva resolución sobre la tregua en Gaza

ONU (Sputnik) — Rusia propone al Consejo de Seguridad de la ONU que adopte una nueva resolución para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza debido a que no...

"Si la resolución 2735 no se respeta, adoptemos un nuevo documento que envíe un mensaje claro a los saboteadores de que sus acciones no se quedarán sin consecuencias, y proporcionemos a nuestra resolución instrumentos que ayuden a detener la violencia, independientemente de los caprichos de una u otra parte del conflicto", dijo el diplomático ruso durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Polianski no precisó si Rusia ya está elaborando tal documento. A mediados de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 2735 basada en el plan del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre un alto el fuego en Gaza. Dicha resolución fue aprobada con 14 votos a favor, mientras Rusia se abstuvo. El plan del presidente Biden supone tres etapas. La primera incluye un completo alto el fuego, la retirada de las tropas israelíes de todas las localidades de Gaza, la liberación de algunos de los prisioneros retenidos por Hamás, incluidos los heridos, ancianos y mujeres, así como la liberación de las cárceles de los palestinos detenidos. La segunda etapa implica un cese indefinido de las hostilidades a cambio de la liberación de los restantes rehenes, y la tercera prevé el inicio de la reconstrucción de la Franja de Gaza. Hamás aplaudió la resolución, afirmando que está dispuesto a iniciar negociaciones indirectas para implementar los puntos mencionados en el documento.

