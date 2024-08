https://noticiaslatam.lat/20240822/moscu-y-pekin-condenan-iniciativas-de-expropiacion-de-activos-y-bienes-de-otros-estados-1156987244.html

Moscú y Pekín condenan iniciativas de expropiación de activos y bienes de otros Estados

Moscú y Pekín reafirman su condena a la expropiación de activos y bienes pertenecientes a otros Estados, se desprende de la declaración conjunta publicada tras... 22.08.2024, Sputnik Mundo

Los primeros ministros de Rusia y China, Mijaíl Mishustin y Li Qiang, celebraron el 21 de agosto un encuentro en Moscú. Fue la 29 reunión de jefes de Gobierno de dos naciones vecinas. La UE y el Grupo de los Siete (G7) bloquearon activos rusos por valor de 300.000 millones de euros desde el comienzo de la operación militar especial de Ucrania, que Rusia inició en febrero de 2022 para frenar los bombardeos de Kiev contra los civiles de Donetsk y Lugansk.Unos 200.000 millones de euros de inversiones rusas se encuentran inmovilizados en las cuentas de Euroclear, uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros en Europa, con sede en Bélgica.En su cumbre de Italia en junio pasado, el G7 acordó proporcionarle a Ucrania para fin de año 50.000 millones de dólares en préstamos que serán reembolsados ​​con los rendimientos de los activos congelados de Rusia.El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que su país respondería de manera recíproca con la confiscación de los activos europeos congelados en Rusia.Un sistema comercial "no discriminatorio"De acuerdo con el comunicado, Moscú y Pekín contribuirán a la formación de un sistema económico-comercial internacional más abierto y no discriminatorio.Rusia y China también "confirman su disposición a promover la globalización económica integral e inclusiva".Además, Moscú y Pekín están listos para reforzar el diálogo y coordinar sus posiciones para promover la formación de sistemas comerciales y monetario-financieros globales justos en un mundo multipolar.Esta cooperación tiene por objetivo ampliar "la influencia de los Estados con mercados emergentes y los países en desarrollo en la gobernanza económica global y reducir la capacidad de Estados individuales de abusar de sus posiciones de monopolio o dominantes en ciertas esferas de la economía mundial".La cooperación en el sector energéticoPor otro lado, Rusia y China pactaron fomentar la cooperación en los ámbitos de la producción y el transporte de petróleo, gas y carbón, se desprende del comunicado.De acuerdo con el comunicado, los jefes de Gobierno se comprometieron también a apoyar la construcción y el funcionamiento estable de los oleoductos y gasoductos que conectan a ambos países, la cooperación en la producción de gas natural licuado (GNL), la colaboración en materia de energía eléctrica y los nuevos proyectos energéticos transfronterizos.Moscú y Pekín ratificaron además su intención de garantizar la sostenibilidad del comercio de recursos energéticos y realizar la labor necesaria para crear la infraestructura conexa.Los dos países buscan contribuir "al avance de una transición energética justa, ordenada y equitativa, basada en la independencia y la libre elección, la neutralidad tecnológica en la formación de la matriz energética y la política climática, teniendo en cuenta los intereses nacionales".Rusia y China se comprometieron a cooperar, asimismo, en ámbitos como las energías renovables, el hidrógeno, el almacenamiento de energía y mercados de carbono.La creación de la Estación Lunar Científica InternacionalEn cuanto a la cooperación espacial, Moscú y Pekín acordaron proseguir el desarrollo de proyectos para crear la Estación Lunar Científica Internacional y coordinar las misiones conjuntas para explorar la Luna.Las partes "acordaron seguir promoviendo el desarrollo de proyectos para crear la Estación Lunar Científica Internacional y coordinar las misiones de exploración lunar planificadas por Rusia y China", indica el comunicado.El texto señala que Moscú y Pekín se comprometen a continuar trabajando para profundizar aún más la cooperación bilateral.En particular, las partes acordaron desarrollar la cooperación en el ámbito espacial, profundizar sistemáticamente la cooperación a largo plazo y mutuamente beneficiosa en la implementación de proyectos a gran escala, así como promover un mayor fortalecimiento de los vínculos en el área de navegación por satélite.Intensificar "la cooperación mutuamente beneficiosa en el Ártico"Las partes acordaron "intensificar la cooperación mutuamente beneficiosa en el Ártico y llevar a cabo un diálogo práctico en el marco de la subcomisión de cooperación en la ruta marítima septentrional de la comisión ruso-china para la preparación de las reuniones regulares de los jefes de Gobierno", señala el comunicado.Asimismo, Mishustin y Li decidieron promover el uso de la ruta marítima del Norte para organizar el transporte marítimo internacional y aumentar la capacidad de prestar servicios de escolta de rompehielos.Además, se acordó fortalecer la cooperación en el desarrollo de transporte marítimo, la seguridad de la navegación, la construcción y tecnología de buques polares, así como desarrollar la cooperación en el campo forestal."Contrarrestar juntos la politización de la sanidad"Las partes acordaron "hacer frente juntos a la politización de las cuestiones de sanidad en plataformas internacionales [la Organización Mundial de Salud, el grupo BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, el Grupo de los Veinte, el foro APEC]", indica el texto publicado en el sitio web del Gabinete de ministros.Moscú y Pekín también se comprometieron apoyar mutuamente las iniciativas de los dos países en la escena mundial para garantizar la bioseguridad y crear la arquitectura global de sanidad.Rusia y China decidieron además "fortalecer la cooperación en el campo de la protección sanitaria de los territorios, incluido al practicar acciones conjuntas para identificar y eliminar oportunamente focos de infecciones con potencial pandémico".Las partes asimismo buscan desarrollar su cooperación en la esfera de la salud pública, la prevención médica y la epidemiología.

