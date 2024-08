https://noticiaslatam.lat/20240822/los-huties-atacaron-182-buques-vinculados-a-israel-desde-el-7-de-octubre-1156997735.html

Los hutíes atacaron 182 buques vinculados a Israel desde el 7 de octubre

BEIRUT (Sputnik) — El movimiento Ansarolá (hutíes), que controla el norte de Yemen, atacó un total de 182 buques vinculados a Israel desde el inicio de la... 22.08.2024

Asimismo, indicó que los hutíes llevaron a cabo 21 operaciones militares utilizando misiles balísticos y de crucero, drones y embarcaciones marítimas no tripuladas.El pasado 19 de noviembre, el movimiento Ansarolá proclamó la decisión de atacar los buques mercantes relacionados con Israel en el golfo de Adén y el mar Rojo, en respuesta a los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza. Los hutíes se empeñan en impedir que los barcos que navegan hacia o desde Israel transiten por los mares Arábigo y Rojo, mientras el enclave palestino no reciba los alimentos y medicinas que necesita. Ante el peligro de ataques en una zona clave para el comercio mundial en general y para el flujo de petróleo en particular, varias navieras han optado por enviar sus barcos alrededor de África, lo que ralentiza el transporte y lo hace más costoso.

