El veterano nazi ucraniano Yaroslav Hunka es declarado en búsqueda internacional

MOSCÚ (Sputnik) – El nazi ucraniano, Yaroslav Hunka, acusado en rebeldía en Rusia, fue declarado en búsqueda internacional, comunicó la Fiscalía General rusa... 22.08.2024, Sputnik Mundo

"El nazi Hunka ha sido declarado en búsqueda internacional. Aun en diciembre de 2023, las autoridades de Canadá se negaron a extraditar al miembro de las SS nazis implicado en el asesinato de no menos de 500 civiles soviéticos. No obstante, los órganos competentes extranjeros se negaron a extraditarlo, infringiendo el principio de inminencia del castigo", señala el comunicado. Pese a la oposición de varios países que se negaron a luchar contra el nazismo, la Fiscalía General rusa logró que Hunka fuera incluido en la base de datos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). El 22 de septiembre de 2023, Yaroslav Hunka, de 98 años, figuraba entre los invitados a la sesión del Parlamento de Canadá en honor a la visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El entonces presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, lo presentó, entre los aplausos del público, como "un luchador por la independencia de Ucrania contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial".En realidad, Hunka resultó ser un antiguo miembro de la división de voluntarios Galizien de las SS, que estaba formada por nacionalistas ucranianos y no solo luchó contra el Ejército Rojo, sino que también cometió atrocidades contra los judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos. De acuerdo con la documentación disponible, Hunka participó en varias matanzas de civiles, incluida la cruel masacre de al menos 500 habitantes de una aldea que formaba parte en aquel entonces de la URSS. El 26 de septiembre de 2023, Rota anunció su dimisión y afirmó que fue él quien invitó al nazi al Parlamento, ya que entonces carecía de "información adicional" sobre Hunka. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó la situación de "extremadamente perturbadora", además de "vergonzosa", para Canadá y la Cámara de los Comunes.Rusia reclama la extradición del nazi para ser juzgado por sus crímenes, Canadá se negó a entregar a Hunka, comunicó el 12 de febrero de 2024 la embajada rusa en Ottawa.

