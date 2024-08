https://noticiaslatam.lat/20240822/aun-escasa-y-sin-casos-virulentos-esta-espana-a-salvo-de-la-difusion-de-la-nueva-viruela-del-mono-1156977486.html

Aún escasa y sin casos virulentos: ¿está España a salvo de la difusión de la nueva viruela del mono?

22.08.2024

Al término de la reunión de la Comisión de Salud Pública del 21 de agosto, celebrada 24 horas después de la sostenida por el Ministerio de Sanidad con las autoridades de las comunidades autónomas, se ratificaron las medidas para frenar los posibles contagios por el país, toda vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara a mediados de agosto una emergencia sanitaria internacional ante el riesgo de proliferación de una nueva variante del virus.Cuestiones como la vigilancia epidemiológica o la organización de una campaña de vacunación estratégica para grupos de riesgo quedan ahora en España finalmente perfiladas, habida cuenta de que las autoridades de la UE rechazaron endurecer los controles de personas en las fronteras. Según la nota de prensa ministerial, componen tales grupos las "personas que realicen prácticas sexuales de riesgo o personas con riesgo ocupacional, como el trabajo en consultas de ITS, que manejen muestras de laboratorio de mpox o que limpien lugares donde se han realizado prácticas sexuales de riesgo".La Comisión de Salud Pública subrayó la necesidad de "trabajar en origen" para donar dosis de vacunas a los países afectados, una tarea que este organismo define como "principal prioridad" para el control de la emergencia. España cuenta en la actualidad con existencias de dosis suficientes para acometer tal menester y también están disponibles las que figuran en la reserva estratégica.¿Está la situación bajo control?La oposición política encabezada por el Partido Popular (PP) duda de que el Gobierno esté haciendo todo lo necesario para atajar la difusión del virus. Regiones como Madrid, gobernada por el PP, abogaron por medidas drásticas de control en los aeropuertos a fin de evitar situaciones como las acaecidas durante la pandemia de COVID-19.Alicia García, portavoz del PP en el Senado, acusó al Gobierno central de "inacción" y exigió la comparecencia de la ministra de Sanidad. "España se enfrenta a una situación sanitaria critica, en donde se han notificado 246 casos de la viruela del mono y desde el año 2022 supera los 8.000 casos, una de las tasas más altas de la Unión Europea", afirmó García.Por contra, los mensajes de las autoridades sanitarias son de calma. Según el cómputo mensual de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en 2024 solo se han detectado 268 casos por infección de mpox, cuatro de ellos en agosto. La cifra es muy baja en comparación a los 7.521 observados durante el brote de 2022. Además, se da cuenta de que la totalidad de los casos detectados en el año en curso son provocados por la variante anterior del virus, el clado II, menos grave y transmisible.El único caso en Europa de mpox con la variante actual del virus, el clado I, fue detectado en Suecia, si bien eso no significa que no vayan a aparecer más casos importados como el del país nórdico.La ministra de Sanidad, Mónica García, al igual que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, rechazó las críticas del PP, que calificó de "alarmismos innecesarios"."El Ministerio siempre se va a guiar por la evidencia científica y las recomendaciones internacionales", declaró la ministra a Antena 3, donde también precisó que el brote de 2022 fue atajado "con 40.000 vacunas", mientras que para la coyuntura actual se dispone ya de medio millón.El Ministerio de Sanidad se atiene a las recomendaciones de la UE y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). Tal y como explicó en un video en la red X Javier Padilla, la decisión se ajusta a la "evidencia disponible" sobre la transmisibilidad del virus, cuya vía de contagio primordial no es tanto mediante aerosoles, como por contacto directo e intercambio de fluidos.La estrategia vacunalEn realidad, los cambios no son de gran envergadura respecto a 2022; simplemente, se busca ampliar los grupos de riesgo para incrementar la vigilancia epidemiológica, así como mejorar la estrategia de vacunación. Y hay vacunas suficientes para llevarla a cabo.La reserva estratégica se cifra en 500.000 dosis, ampliables a dos millones en caso de utilizar la vía de administración intraepidémica, que sólo usa una quinta parte de los viales existentes. Además, hay capacidad para adquirir nuevas dosis mediante el mecanismo de compras conjuntas de la UE. El suero existente es de eficacia probaba y lo fabrica la farmacéutica danesa Bavarian Nordic."Es muy específica y se administra en dos dosis", explica a Sputnik el virólogo José Antonio López Guerrero, catedrático de Microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que no ve necesaria una vacunación masiva en España y Europa, pero sí tal vez en las "zonas calientes" del África subsahariana."Las vacunas de la mpox son derivadas de la vacuna clásica de la viruela humana, son una versión mejorada", añade el también catedrático de Microbiología Víctor Jiménez Cid, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). A su juicio, no habrá grandes problemas en orgarnizar una "vacunación eficaz" de los grupos de riesgo para prevenir la diseminación masiva del virus. "Aunque tal y como se está comportando, no parece previsible que sea demasiado contagioso", matiza.Una variante más virulentaA falta de estudios definitivos, la nueva cepa del virus de la mpox reviste más peligrosidad que la registrada en España en 2022. Aunque los síntomas son semejantes, su letalidad es superior."Su porcentaje de mortalidad puede llegar al 10%, es casi diez veces más virulento que la variante anterior", señala Jiménez Cid, a quien sigue sorprendiendo que de las casi 8.000 personas infectadas en España entre 2022 y 2023, solo el 2% fueran mujeres. En 2022, el virus fue especialmente contagioso entre hombres que habían mantenido relaciones sexuales con otros hombres. "Es un virus que ataca por contacto estrecho, no entiende de sexos. Y no cabe catalogarlo como virus de transmisión sexual", subraya López Guerrero, aun siendo consciente de la desproporción y de la facilidad de transmisión mediante prácticas sexuales entre hombres. Asegura que "cualquier persona" es susceptible de acabar infectada. La transmision del virus de la mpox se produce por el contacto íntimo, por el contacto directo con las mucosas y las lesiones cutáneas. Pero también puede haber transmisión por contacto indirecto. "Por ejemplo, con toallas y sábanas. El patrón de contagio es complejo, pero requiere un contacto más o menos directo, no es un virus que se contagie fácilmente", asume Jiménez Cid. Esta característica, piensa, hace poco probable que el virus "provoque una alarma general entre la población".Los estudios en torno a la nueva variante del virus continúan y las cifras todavía no son concluyentes. "Parece ser que este sublinaje, el subclado 1b, tiene una mayor capacidad de expansión, afirma López Guerrero, que precisa que en África muchos de los infectados son personas menores de 17 años. "Entre el 30% y el 40% tienen menos de cinco años, donde la letalidad puede ascender hasta el 5%", dice."La sintomatología es parecida a la que ya se conoce con otros clados", describe este microbiólogo. "Se empieza con fiebre, dolor muscular y debilidad hasta que al cabo de una semana, más o menos, empiezan a aparecer manchas en la piel que acaban convirtiéndose en pústulas, vesículas o ampollas, que son infecto-contagiosas y están activas hasta pasadas dos o tres semanas, cuando se secan y dejande ser infecto-contagiosas", explica.Se fortalece la vigilanciaLas medidas acordadas suponen una intensificación de las ya existentes. Por ejemplo, se aumenta la frecuencia de publicación del informe epidemiológico de seguimiento de los contagios, que deja de ser mensual y pasa a ser semanal.Pero también se instauran otras nuevas, como la posibilidad de efectuar análisis de las aguas residuales para evaluar la presencia y evolución del virus. Se potencian asimismo los mensajes informativos y la recomendación de vacunarse a quien viaje a los países del África subsahariana. Las autoridades aeroportuarias se coordinarán de cara al exterior, adonde la UE dirigirá esfuerzos para abastecer de vacunas las zonas más afectadas.Al respecto, el secretario de Estado Javier Padilla habló del "reto" que supone"conseguir que las vacunas lleguen a los países del centro de África", donde, afirmó, la propagacion del virus de la mpox sí es"un problema importante de salud pública".¿El Ministerio de Sanidad está menos preocupado que la OMS?Cuando el 14 de agosto la OMS emitió su declaración de emergencia internacional de salud pública con motivo de la expansión de la mpox, su preocupación contrastó con la calma con la que pareció asumir la noticia la UE, donde, de entrada, se desechó la asunción de medidas exhaustivas de control.¿Tal vez la alerta estaba más bien dirigida a África antes que a una situación potencial en España y Europa? Como recuerda López Guerrero, "la expansión del nuevo clado 1b del nuevo linaje de la mpox se está produciendo fundamentalmente en la zona subsahariana", en países como el Congo, Uganda, República Centroafricana, Kenia e incluso Nigeria. "Fuera de esta zona, no se están produciendo muchos casos", afirma.En cualquier caso, es tarea de la OMS reforzar la vigilancia epidemiológica y las políticas de prevención allá donde estén teniendo lugar los brotes. "Pero también a nivel global, para impedir la posible diseminación del virus, que es lo que ocurrió en 2022 y por lo que se criticó a la OMS, que no tomó medidas a tiempo", recuerda Jiménez Cid, que señala la complejidad económica de producir y suministrar vacunas a países sin grandes recursos ni infraestructuras sanitarias para distribuirlas.¿Cabe reprochar al Gobierno español una actitud displicente? No parece el caso, por cuanto ha establecido unas pautas y una batería de medidas acordes con las recomendaciones de tanto la OMS como la UE. "Una cosa es estar alerta, que es lo que la OMS aconseja, y otra cosa es estar alarmado", sostiene este microbiólogo. En el momento actual, en España solo se está tratando de detectar casos aislados que, además, muy probablemente sean importados. "Como la sintomatología del virus es bastante aparente, la detección y organización de una cuarentena es fácil", concluye Jiménez Cid.

