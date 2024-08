Reportan que el helicóptero del difunto presidente iraní Ebrahim Raisi se estrelló por el mal tiempo

https://noticiaslatam.lat/20240821/reportan-que-el-helicoptero-del-difunto-presidente-irani-ebrahim-raisi-se-estrello-por-el-mal-1156967406.html

También especificó que el helicóptero que transportaba a Raisi llevaba dos personas más de lo indicado en los protocolos de seguridad, por lo que el piloto no pudo ganar la altitud adecuada en condiciones de niebla y se estrelló contra una montaña. Según la fuente, en el marco de la investigación, los servicios especiales interrogaron a unas 30.000 personas sobre la muerte del exmandatario, y los resultados indican que no hubo factor humano en el siniestro.Además, las pesquisas no revelaron ningún rastro de sustancias químicas capaces de provocar un accidente. El interlocutor aseguró que en este tipo de helicópteros está prácticamente excluida la posibilidad de interferir o manipular los sistemas electrónicos de la aeronave.El 19 de mayo por la tarde, el helicóptero en el que viajaban Raisi, el ministro de Exteriores, Hoseín Amir Abdolahián y sus acompañantes, se estrelló en una zona montañosa de la región de Varzaqan, en el noroeste del país, por causas que aún se desconocen.La delegación había asistido a la inauguración de una nueva presa en el río Aras, en la frontera con Azerbaiyán.A bordo del helicóptero siniestrado se encontraban, además de Raisi y Abdolahián, el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati; el imán de la oración colectiva de Tabriz, ayatolá Hashemi; el jefe de la unidad de protección del presidente; el piloto, el copiloto y un oficial técnico.

