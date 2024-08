¿Policía militar?: los enfrentamientos de la Guardia Nacional en México se disparan en más de un 60%

https://noticiaslatam.lat/20240820/policia-militar-los-enfrentamientos-de-la-guardia-nacional-en-mexico-se-disparan-en-mas-de-un-60-1156910017.html

Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF), publicado por el organismo de estadísticas el pasado 7 de agosto, los elementos de la Guardia Nacional participaron en 2023 en 211 enfrentamientos armados con civiles en distintos estados del país —83 casos más que el año previo—, con un saldo de 73 personas fallecidas, 25 lesionados y 120 detenidos.Esta tendencia, de acuerdo con el activista y defensor de los derechos humanos, Michael W. Chamberlin, refleja un cambio en la naturaleza de la corporación de un cuerpo policial a uno militar."Hay una transición paulatina de la Guardia Nacional, primero hacia la fuerza armada como un comando nuevo y, segundo, conformándose de militares, lamentablemente policía militar", dice Chamberlin, antropólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y maestro en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de México.Más combates, más muertesConforme a los datos del CNSPF, los estados con mayor número de enfrentamientos en 2023 fueron Michoacán, con 40 choques armados; Jalisco, con 25, y Sinaloa, con 19. También hubo enfrentamientos en otras 21 de las 32 entidades federativas del país, incluyendo Chiapas, donde los combates con civiles armados pasaron de 2 en 2022 a 12 el año pasado; Estado de México, donde aumentaron de 3 a 11, o Guanajuato donde los choques se duplicaron al pasar de 4 a 8."Es un reflejo de la mayor criminalidad que hay en el país", dijo un funcionario federal adscrito al cuerpo policial que aceptó hablar con Sputnik bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar sobre temas internos de la corporación. "Los grupos criminales cada vez controlan mayor territorio, están mejor armados, mejor equipados y tienen un mayor poder de fuego", dijo el servidor público de la GN.El CNSPF muestra que, comparado con 2022, las cantidades de personas civiles armadas lesionadas y fallecidas en estos enfrentamientos aumentó 56.3% y 97.3%, respectivamente, mientras que la cantidad de personas detenidas disminuyó 16.1%.Y es que el número de enfrentamientos en los que han participado guardias nacionales y de personas fallecidas en los mismos ha ido en aumento desde la creación de este cuerpo policial en 2019. En ese año, por ejemplo, se reportaron únicamente 21 enfrentamientos con un saldo de 4 personas muertas; en 2020, 56 combates con 30 fallecidos; en 2021, 125 con 65 personas que perdieron la vida, y en 2022, 128 choques con un resultado con 37 víctimas fatales.Conforme a los datos oficiales, los elementos de la Guardia Nacional fueron mucho más letales en los enfrentamientos en los que participó en el 2023. Tan solo de 2022 a 2023, las muertes en enfrentamientos de dicha corporación se duplicaron al pasar de 37 a 73, pero se mantuvo prácticamente el mismo número de detenidos; 143 en 2022 y 120 el año pasado.Lógica policial vs. lógica militar"La Guardia Nacional, que tendría que haber sido civil, en una lógica de policía, más bien está haciendo lo que sabe hacer, que es la lógica militar, y de atacar al enemigo y estos datos lo corroboran", afirma Chamberlin, miembro del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2017 a 2020.De acuerdo con los datos del CNSPF, 98.178 de los 126.203 elementos de la Guardia Nacional son militares "asignados" a esta corporación por la Secretaría de la Defensa Nacional; otros 12.870 son marinos asignados por la Secretaría de Marina, y 13.812 formaban parte de la extinta Policía Federal y decidieron quedarse en la Guardia. Apenas 1.343, un 1,03%, son nuevos reclutas.Al cierre de 2023, había 33 personas titulares de la comandancia y de las coordinaciones estatales de la GN. La totalidad de titulares fueron hombres y todos provenían de la Secretaría de la Defensa Nacional, conforme a los datos del INEGI.Laberinto legal... y políticoLa creación de la Guardia Nacional fue planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al llegar a la presidencia en diciembre de 2018, una década después de que el país se sumergió en una ola de violencia sin precedente durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) en la que las Fuerzas Armadas fueron utilizadas en el combate a grupos del crimen organizado con un saldo de más de 121.000 muertes, solo durante ese sexenio, y miles de desapariciones.El Gobierno de López Obrador propuso en septiembre de 2022 una reforma constitucional para que el control operativo y administrativo de la GN quedara formalmente a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero la iniciativa fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2023, con el argumento de que el cambio legal viola la Constitución que establece explícitamente en su artículo 21 que las labores de seguridad púbica deben estar a cargo de un ente civil.Con la mayoría calificada en el Congreso obtenida en las elecciones del 2 de junio pasado, es posible que el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en la Cámara de Diputados y en el Senado aprueben una reforma a la Carta Magna en la nueva legislatura que comienza el 1 de septiembre, y se consolide el proyecto impulsado por el actual gobierno. A decir de activistas como Chamberlin, ese cambio no garantiza que vaya a haber más seguridad, menos impunidad y menos abusos por parte de los elementos federales.De acuerdo con el experto, si se otorgan facultades de investigación a la Guardia Nacional, no hay garantías de que el cuerpo indague, por ejemplo, crímenes cometidos por el mismo Ejército: "No se van a investigar nuevamente a sí mismos porque se deben a un fuero militar y a la obediencia militar"."Es un panorama muy preocupante porque no hay una reivindicación del espacio civil, no hay condiciones de rendición de cuentas por parte de este cuerpo militarizado y todo el Ejército y tampoco hay un esquema de vigilancia externa que evite la corrupción. Yo creo que van a aumentar los casos, ya no solo de enfrentamientos, sino de detenciones arbitrarias y represivos", advierte el defensor de los derechos humanos. "La vía de la militarización no es la vía correcta", añade.Por lo pronto, dice el funcionario adscrito a la GN, la corporación se encuentra en una especie de limbo en donde no termina de estar bajo el control de Sedena, pero tampoco de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de que todos sus mandos y prácticamente el 90% de sus elementos son de las Fuerzas Armadas y eso termina por mermar su capacidad operativa.Según el INEGI, el presupuesto de asignado a la Guardia Nacional, unos 24.432 millones de pesos en 2023, se redujo en un 5.59% con respecto al 2022, cuando se asignaron 25.880 millones de pesos.Con un presupuesto reducido, atrapados en un laberinto legal y dejados en medio de un encendido debate político, los elementos de Guardia Nacional son cada vez más los que están poniendo el cuerpo en las líneas de frente de batalla de uno de los países más afectados del mundo por la violencia. Serán la columna vertebral de la estrategia de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum y seguramente, el éxito de su Gobierno en una de las materias más preocupantes para la sociedad mexicana dependerá en gran medida del devenir de los uniformados.

