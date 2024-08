https://noticiaslatam.lat/20240820/periodista-independiente-detenido-en-el-reino-unido-siente-que-le-han-puesto-un-bozal-1156934507.html

Periodista independiente detenido en el Reino Unido siente que le han puesto un "bozal"

Sputnik Mundo

El periodista independiente Richard Medhurst, que comenta el conflicto palestino-israelí y la financiación de Ucrania, fue arrestado en el Reino Unido en... 20.08.2024, Sputnik Mundo

"El jueves [15 de agosto], al aterrizar en el aeropuerto londinense de Heathrow, fui escoltado inmediatamente fuera del avión por seis agentes de policía que me esperaban a la entrada del avión. Me arrestaron —no me detuvieron—, me arrestaron en virtud del artículo 12 de la Ley de Terrorismo 2000 y me acusaron supuestamente de 'expresar una opinión o creencia que apoya a una organización proscrita', pero no me explicaron qué significaba esto", comentó Medhurst en sus redes sociales.Los reportajes de Medhurst están centrados en gran medida en la guerra entre Israel y Gaza y su manifiesto en contra de la financiación de Ucrania."La 'ley antiterrorista' fascista que es utilizada para detener a activistas sin cargos ni juicio porque intentaron detener el terrorismo y el genocidio real de las IDF [las Fuerzas de Defensa de Israel]", publicó Medhurst el mismo día en que fue detenido.El periodista se refería a los activistas palestinos que han sido detenidos recientemente en virtud de la Ley de Terrorismo. En sus palabras, a continuación lo esposaron y lo trasladaron a una comisaría de Policía, donde lo registraron y le incautaron sus dispositivos electrónicos."Me pusieron en régimen de aislamiento, en una celda fría que olía a orina. Apenas había luz y la cama, si es que se le puede llamar cama, era simplemente una pequeña repisa de hormigón con un colchón fino como el papel. La celda no tenía ventanas, ni calefacción, ni papel higiénico. Me grababan las 24 horas del día con audio y video, incluso cuando iba al baño", relató Medhurst, describiendo las condiciones en las que estuvo recluido.Agregó que tuvo que comer con un trozo de cartón que había que doblar en dos para recoger la comida. Después estuvo retenido casi 24 horas, continuó, sin poder ponerse en contacto con su familia y sus intentos de hablar con un abogado fueron obstaculizados y posiblemente vigilados."La Policía me dijo que tengo derecho a informar a alguien que estoy encerrado. Así que les dije que sí, que quería llamar a mi familia, y entonces me dijeron: 'Bueno, sus llamadas están retenidas debido a la naturaleza del presunto delito'. Intenté preguntar: bueno, ¿qué sentido tiene un derecho si puedes retirarlo al azar? ¿Por qué me dicen que tengo ese derecho? Y uno de ellos dijo algo parecido a 'Bueno, no es un derecho absoluto, se puede renunciar a él'", describió Medhurst.Recordó que "durante muchas horas, nadie en el mundo supo qué me había pasado ni dónde estaba". Añadió que solo la Policía podía llamar a un abogado. Tuvo que preguntar a cuatro o cinco guardias diferentes durante varias horas "hasta que por fin recibí una llamada", subrayó el periodista.En total, en sus palabras, pasó casi 24 horas detenido. Después de esperar 15 horas, finalmente fue entrevistado por dos detectives", indicó al agregar que la entrevista duró entre 60 y 90 minutos. Medhurst subrayó que niega todas las acusaciones de la Policía, señalando que sus padres fueron Premios Nobel de la Paz por su trabajo como pacificadores de la ONU y que él condena "categórica e inequívocamente" el terrorismo.Muchas personas han sido detenidas en el Reino Unido por su labor periodística, continuó, a veces en virtud de la Ley de Terrorismo, a veces no, "pienso en Julian Assange, Craig Murray, Kit Klarenberg, David Miranda, Vanessa Beeley"."Sin embargo, que yo sepa, soy el único periodista que ha sido detenido y retenido hasta 24 horas en virtud del artículo 12 de la Ley de Terrorismo", expresó.Medhurst subrayó que ahora siente que le han puesto un "bozal" y no sabe si le acusarán del delito por el que fue detenido o si lo meterán en la cárcel dentro de unos meses, algo que dificulta su trabajo. Simplemente, "no sé si podré trabajar o cómo podré hacerlo durante el próximo mes", añadió.El exinspector de armamento de la ONU y analista geopolítico Scott Ritter, cuya casa fue registrada por el FBI estadounidense a principios de este mes por supuestas violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, calificó la detención de "persecución política" destinada a "obstaculizar la importante labor [de Medhurst] como periodista".Las autoridades británicas no han hecho comentarios sobre su detención. Su sitio web muestra actualmente una página de error, pero no está claro si el periodista la retiró voluntariamente, por indicación de las autoridades británicas, o si el sitio fue retirado por los proveedores de servicios. Sputnik se ha puesto en contacto con Medhurst para obtener aclaraciones y actualizará este espacio si responde.

