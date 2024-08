https://noticiaslatam.lat/20240820/amlo-asegura-que-es-ilegal-el-paro-de-trabajadores-del-poder-judicial-mexicano--1156939100.html

AMLO asegura que es "ilegal" el paro de trabajadores del Poder Judicial mexicano

AMLO asegura que es "ilegal" el paro de trabajadores del Poder Judicial mexicano

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que está fuera de la ley el paro indefinido de los trabajadores del Poder Judicial que estalló en... 20.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-20T16:51+0000

2024-08-20T16:51+0000

2024-08-20T16:51+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

poder judicial

reforma

política

suprema corte de justicia de la nación (méxico)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/14/1156938398_277:87:1503:776_1920x0_80_0_0_3992165441e7d4390640ea12c6f4dccb.jpg

"En lo que a nosotros corresponde, [tenemos] respeto absoluto a su huelga (...) En lo que establece la ley, ellos lo saben, es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar, sino al Consejo de la Judicatura [Federal], es decir, al mismo Poder Judicial", afirmó en conferencia de prensa.El mandatario mexicano destacó que la suspensión de actividades en el Poder Judicial no es del interés de la población."A la mayoría de los mexicanos no les importa la huelga en el Poder Judicial. Yo les diría, con toda franqueza, que hasta nos va a ayudar que si no están los jueces en activos. Tenemos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado y, como no van a estar trabajando los juzgados, tampoco habrá libertad para delincuentes de cuello blanco", expresó.El 19 de agosto de 2024, empleados de los diferentes órganos del Poder Judicial de México iniciaron un paro indefinido de labores. En la primera etapa, se conformó por los miembros de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) y trabajadores de, al menos, cinco entidades del territorio mexicano, incluyendo la Ciudad de México, capital del país latinoamericano.A partir del 21 de agosto, suspenderán labores los jueces y magistrados federales que no se habían sumado a la protesta. La causa, además de la inconformidad ante la propuesta de reforma al Poder Judicial mexicano, es que esta iniciativa será próximamente discutida en la Cámara de Diputados nacional (Cámara Alta).Mientras tanto, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) sesionarán este 20 de agosto de manera privada para analizar el dictamen sobre la polémica iniciativa. La reforma al Poder Judicial propuesta por López Obrador busca, entre otras cuestiones, que los jueces, magistrados y ministros de la Corte mexicana sean elegidos a través del voto popular. Esto ha causado debate dentro y fuera del sector, a tal grado que hasta los mercados de valores reaccionan de manera negativa cada vez que hay una nueva disputa en la materia. Ante esta situación, la mandataria electa de México, Claudia Sheinbaum, propuso una encuesta donde cerca del 80% de la población consultada estuvo de acuerdo con el proyecto, así como en la realización de mesas de diálogo sobre los pros y contras de la modificación.

https://noticiaslatam.lat/20240615/la-presion-de-los-capitales-la-reforma-judicial-en-mexico-vulneraria-la-llegada-de-inversiones-1155450118.html

https://noticiaslatam.lat/20240705/es-urgente-haya-una-reforma-sobre-las-fiscalias-de-mexico-la-propuesta-de-amlo-es-factible-1155867417.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, andrés manuel lópez obrador, poder judicial, reforma, política, suprema corte de justicia de la nación (méxico)