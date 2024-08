https://noticiaslatam.lat/20240819/posicion-esquizofrenica-por-que-kiev-no-reconoce-a-kosovo-pero-indirectamente-si-1156921710.html

"Posición esquizofrénica": ¿por qué Kiev no reconoce a Kosovo, pero indirectamente sí?

"Posición esquizofrénica": ¿por qué Kiev no reconoce a Kosovo, pero indirectamente sí?

Contrariamente a las garantías públicas de Kiev de que Ucrania no reconocerá la independencia de Kosovo, la administración de Zelenski está haciendo todo lo... 19.08.2024, Sputnik Mundo

De este modo, indica, se pone en duda la integridad territorial de Serbia.Por un lado, Ucrania declaró que no reconocería la declaración unilateral de independencia de Kosovo "porque trató de crear cierta equivalencia entre la posición de Crimea y Kosovo en el sentido de que, si aceptan la legitimidad de la secesión de Kosovo de Serbia sobre la base de la mayoría local, entonces, por supuesto, mutatis mutandis se aplica a Kosovo y se aplica a Ucrania", explica.Por otra parte, desde el golpe de Estado de febrero de 2014, la política ucraniana se ha ido alineando cada vez más con las grandes potencias occidentales, con sus intereses y sus dictados, agrega.El periodista considera que es cuestión de tiempo que Kiev reconozca la independencia de Kosovo "y se afirmará que, por supuesto, los dos casos son completamente diferentes, que Kosovo tenía derecho a separarse de Serbia por las razones X, Y y Z, mientras que Crimea nunca tuvo derecho a separarse de Ucrania".En sus palabras, no se debe buscar explicaciones racionales ni una línea de pensamiento lógica cuando se trata de la política exterior de Kiev, ya que "está dictada por las contingencias del momento y no se basa en principios".

