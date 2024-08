https://noticiaslatam.lat/20240818/maduro-afirma-que-el-pueblo-venezolano-ha-superado-las-amenazas-internas-y-externas-1156897913.html

Maduro afirma que el pueblo venezolano "ha superado las amenazas internas y externas"

El mandatario sostuvo que el pueblo venezolano "ha superado las amenazas internas y externas, consolidándose como un baluarte de la resistencia y la soberanía nacional".Durante su discurso, Maduro destacó la derrota de los sectores opositores que, afirmó, han intentado desestabilizar el país desde el exterior."Los influencers y artistas de Miami fracasaron. No pueden con el pueblo de Venezuela. Y como no tienen líderes, ¿dónde está el inmundo? El pataruco derrotado ¿Dónde está escondido Edmundo González Urrita? Sal de tu cueva, Guaidó 2.0", sentenció el mandatario, en referencia a quienes considera los principales actores de la oposición en el exilio.Maduro acusó que figuras como Edmundo González están "preparando su fuga de Venezuela" y que buscan llevarse los recursos obtenidos ilícitamente, lo que en su opinión demuestra la falta de compromiso y patriotismo de los líderes opositores.En línea con esta visión, Maduro anunció la realización de una segunda consulta popular el próximo 25 de agosto para la elección de los proyectos comunitarios que recibirán financiamiento estatal. "Necesitamos avanzar hacia un Gobierno popular de democracia directa. Hay que cambiar el Estado, los métodos. 4.505 circuitos serán activados para esta consulta", informó.El mandatario no escatimó en advertencias sobre lo que considera la "naturaleza violenta y fascista de la oposición", a la que acusó de tener un "pacto satánico" con intereses extranjeros."Nosotros estamos enfrentados a los demonios. Ellos tienen un pacto satánico, con la iglesia satánica de EEUU. La Sayona se pone un medallón y unas cosas raras, porque tiene un pacto satánico con Elon Musk y la iglesia satánica de Detroit", afirmó.Maduro también hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que apruebe rápidamente la ley contra el fascismo, el neofascismo y los crímenes de odio, resaltando que, de no haber derrotado a la oposición en recientes confrontaciones, "ellos habrían ido a matar a más de uno de ustedes". Subrayó la importancia de esta legislación para mantener la paz y la seguridad en el país.Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, en su intervención, reforzó el mensaje del presidente al señalar la combinación de "pasión y conciencia" en la lucha revolucionaria y aseguró que "el fascismo en Venezuela será derrotado con las leyes y con el pueblo en la calle". Cabello elogió la determinación del pueblo en enfrentar los desafíos y mantener viva la llama de la revolución.Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, por su parte, reafirmó el rechazo categórico del Gobierno y del pueblo venezolano a las acciones fascistas y violentas.Maduro concluyó su discurso con un mensaje de unidad y esperanza, destacando la importancia del amor y la reconciliación para superar las divisiones en el país. "Con el amor todo se puede, los que odien que sanen y se curen y busquemos la unión del país. Han llegado siete años milagrosos y bendecidos para la Patria", proclamó.El mandatario invitó además a todos los venezolanos a participar en un gran congreso del pueblo que se llevará a cabo en octubre para definir las líneas estratégicas hacia el 2031.Por otra parte, el presidente se refirió a la situación de los migrantes venezolanos, afirmando que aquellos que han abandonado el país en los últimos años tienen la posibilidad de regresar para contribuir al desarrollo de la nación. "La migración venezolana que está fuera del país puede venir fuera del país y volver a este país", concluyó.

