¿Qué peligros nos puede traer un cambio en el campo magnético de la Tierra?

¿Qué peligros nos puede traer un cambio en el campo magnético de la Tierra?

El movimiento del Polo Magnético Norte se ha acelerado recientemente de forma significativa. Cabe esperar una inversión en un futuro próximo, pero hay...

La geofísica es la ciencia de las inhomogeneidades y las anomalías. Nuestro planeta está formado por capas heterogéneas en su composición y estado agregado, por eso hay inhomogeneidades, explica al portal Rusia Científica el especialista en geoinformática, doctor en ciencias físicas y matemáticas y miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Rusia, Anatoli Soloviov.La aparición de un campo magnético exige que hayan surgido algunas inhomogeneidades en las envolturas de la Tierra, lo que da lugar a procesos no estacionarios, indica el geofísico. Cabe destacar que el campo magnético es uno de los factores que contribuyeron a la formación de la vida en la Tierra, ya que la magnetosfera nos protege de los efectos de la radiación solar, añade.¿Por qué cambia el campo magnético?Los cambios en el campo magnético están relacionados con procesos en el núcleo líquido. Sin embargo, detalla el científico, aún no se han estudiado completamente y es posible reconstruir los procesos en el núcleo líquido solo con el uso de aproximaciones teóricas.El campo magnético principal cambia lentamente y se caracteriza por un curso secular. Las tendencias a largo plazo en escalas de 5 a 15 años son extremadamente importantes para comprender la dinámica de dicho campo. Según el experto, hasta hace poco, los cambios en el campo magnético se medían en escala de un siglo y ahora es posible captar variaciones en una escala de cinco a diez años.Además, Soloviov desarrolló el Atlas del Campo Magnético de la Tierra, que muestra la evolución del campo magnético desde el año 1500 hasta 2010. El científico observó que el movimiento del Polo Magnético Norte se ha acelerado recientemente de forma significativa. Cabe esperar una inversión en un futuro próximo, pero hay argumentos en contra, señala.En resumen, se trata de procesos cíclicos normales. Las inversiones se producen, por término medio, una vez cada 500.000 años, la última inversión ocurrió hace unos 750.000 años, explica."Nadie sabe cuándo se producirá la próxima. No ocurre con regularidad", indica.¿Cómo afectan los cambios en el campo magnético a nuestra salud y bienestar?Muchas personas sienten pánico ante las tormentas magnéticas, creyendo que son perjudiciales para su salud. A su vez, el experto explica que una tormenta magnética puede afectar indirectamente a la salud humana al cambiar la presión atmosférica, lo que a su vez puede tener efectos negativos sobre el estado de salud de las personas.De hecho, nos exponemos a las mismas influencias electromagnéticas las veinticuatro horas del día sin pensar que las consecuencias podrían ser mucho más graves. Por ejemplo, el uso constante de ordenadores y aparatos puede compararse con los efectos del campo geomagnético, agrega el científico.Por otro lado, enfatiza Soloviov, en las latitudes altas, donde las partículas de alta energía penetran muy cerca de la superficie de la Tierra y pueden alcanzar altitudes de vuelo de los aviones, la influencia de un plan de radiación de este tipo puede hacerse sentir.De acuerdo con Soloviov, no hay que temer a las erupciones solares ni a las tormentas magnéticas, por ejemplo. La inversión que se produjo hace 750.000 años no provocó una extinción global.El estudio del campo magnético terrestre permite predecir sus variaciones externas, evaluar con mayor fiabilidad el impacto negativo en las líneas eléctricas, en la protección anticorrosión de las tuberías, en los sistemas ferroviarios y otros sistemas de transporte, así como corregir el movimiento de los aviones y estar preparados para el impacto de la radiación solar en los sistemas de satélites, concluye.

tierra

