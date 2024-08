https://noticiaslatam.lat/20240817/scholz-habria-bloqueado-la-financiacion-de-nueva-ayuda-militar-a-ucrania-1156894650.html

Scholz habría bloqueado la financiación de nueva ayuda militar a Ucrania

Scholz habría bloqueado la financiación de nueva ayuda militar a Ucrania

Sputnik Mundo

Alemania debe limitar la ayuda militar a Ucrania ya que, según la actual planificación presupuestaria del Gobierno federal, por el momento no hay dinero... 17.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-17T18:02+0000

2024-08-17T18:02+0000

2024-08-17T18:02+0000

defensa

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

alemania

olaf scholz

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/11/1156892470_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_ffd019ea4f5bc3b7482ef83aa5960587.jpg

Y es que Alemania necesita limitar gastos por parte de la Cancillería Federal y el Ministerio de Finanzas como medida de austeridad. El equipo militar cuya transferencia ya ha sido aprobada se entregará a Kiev, pero ya no deberían aprobarse solicitudes adicionales. El bloqueo de los fondos ya ha entrado en vigor.No obstante, según la misiva publicada, Lindner no espera una fuerte reducción de la financiación para Ucrania. Espera que en el futuro el dinero no provenga del presupuesto alemán, sino de las ganancias que generan los activos congelados del Banco Central de Rusia. En su opinión, Kiev "cubrirá una parte importante de sus necesidades militares" con la ayuda de estos fondos.Al día de hoy, Alemania es el segundo mayor proveedor de armas de Ucrania después de EEUU. En total, Berlín proporcionó apoyo militar a Kiev por casi 28.000 millones de euros. El presupuesto para 2025, aprobado en julio, prevé que las autoridades alemanas asignarán otros 4.000 millones de euros para estos fines, la mitad que este año.En mayo, el Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó el uso de la mayor parte de los ingresos de los activos rusos bloqueados para apoyar a Ucrania. El 90% de los beneficios se asignará a través del Fondo Europeo de Paz y el 10% restante se enviará al presupuesto de la UE para su distribución en el marco del programa de asistencia a largo plazo para Kiev.

https://noticiaslatam.lat/20240630/efecto-ucrania-las-exportaciones-de-armas-de-alemania-aumentan-en-30--1155829332.html

ucrania

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, alemania, olaf scholz